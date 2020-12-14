Капелюх на верхівці головної ялинки країни сподобався не всім. Через це його вирішили зняти.

Капелюха, який раніше прикрашав головну ялинку України на Софійській площі Києва, демонтували й розібрали на місці.

Організатори новорічних свят спростували інформацію про приведення його в непридатність, пише "Сьогодні". У громадській організації Folk Ukraine кажуть, що капелюха акуратно зняли за допомогою крана з верхівки ялинки і почали розбирати його конструкцію на місці.

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Після скандалу, що виник через капелюх, його вирішили не розміщувати в одному з київських парків на період свят як частину декорації або ілюмінації.

"Ми вирішили передати капелюх в один з приватних парків. І побачити його можна буде на цій локації, але не на цей Новий Рік. Зараз він не експонуватиметься", - розповіли в Folk Ukraine, яка організовує новорічне свято в столиці.

Скандал через капелюх на Київській ялинці: що сталося

Днями в центрі Києва на Софіївській площі завершили монтаж головної новорічної ялинки країни. Її висота становить 31 метр, і в цьому році вона штучна.

Тематикою цьогорічного свята є "казковий ліс". Тому на ялинку повісили шишки, жолуді, білочок, грибочки, а також гірлянду в двох кольорах - холодному білому і зеленому.

Скандал виник навколо капелюха на верхівці, який схожий на капелюх з "Гаррі Поттера".

В Православній церкві України негативно поставилися до нового вигляду головної новорічної ялинки. Там нагадали, що ялинка стоїть на святому місці, тому "капелюх на тлі тисячолітніх хрестів Софійського собору" виглядає дивно.

Пізніше капелюх зняли. Замість нього мають намір використовувати традиційну зірку.

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Автор: Юрій Годован