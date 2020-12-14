Капелюха, який раніше прикрашав головну ялинку України на Софійській площі Києва, демонтували й розібрали на місці.
Організатори новорічних свят спростували інформацію про приведення його в непридатність, пише "Сьогодні". У громадській організації Folk Ukraine кажуть, що капелюха акуратно зняли за допомогою крана з верхівки ялинки і почали розбирати його конструкцію на місці.
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Після скандалу, що виник через капелюх, його вирішили не розміщувати в одному з київських парків на період свят як частину декорації або ілюмінації.
"Ми вирішили передати капелюх в один з приватних парків. І побачити його можна буде на цій локації, але не на цей Новий Рік. Зараз він не експонуватиметься", - розповіли в Folk Ukraine, яка організовує новорічне свято в столиці.
Скандал через капелюх на Київській ялинці: що сталося
- Днями в центрі Києва на Софіївській площі завершили монтаж головної новорічної ялинки країни. Її висота становить 31 метр, і в цьому році вона штучна.
- Тематикою цьогорічного свята є "казковий ліс". Тому на ялинку повісили шишки, жолуді, білочок, грибочки, а також гірлянду в двох кольорах - холодному білому і зеленому.
- Скандал виник навколо капелюха на верхівці, який схожий на капелюх з "Гаррі Поттера".
- В Православній церкві України негативно поставилися до нового вигляду головної новорічної ялинки. Там нагадали, що ялинка стоїть на святому місці, тому "капелюх на тлі тисячолітніх хрестів Софійського собору" виглядає дивно.
- Пізніше капелюх зняли. Замість нього мають намір використовувати традиційну зірку.
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