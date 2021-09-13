За словами мера, у Києві вже зроблено понад 1,5 млн щеплень від коронавірусу.

Київський міський голова Віталій Кличко висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати суворий локдаун.

Про це мер столиці заявив в ефірі одного з телеканалів.

Читайте такожУ Верховній Раді нагадали умову, за якої школи не переведуть на "дистанційку""Я сподіваюся, до суворого локдауну не дійде. І потреби повністю закривати місто вдасться уникнути. Але ми готуємося до різних можливих варіантів. І сьогодні головна умова для уникнення суворого локдауну – вакцинація", – сказав Кличко.

Щодо вакцинації, то за словами мера, у Києві вже зроблено понад 1,5 млн щеплень. Понад половина з них – двома дозами.

Також він розповів, що у столиці до третьої хвилі коронавірусу вже підготували 4100 ліжок, 98% з яких забезпечені киснем. За його словами, є можливість розгорнути ще 5,5 тис. додаткових ліжок у лікарнях другої черги.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко анонсував перехід регіонів України до "жовтої" зони епіднебезпеки. Він нагадав, що відповідно буде встановлено додаткові обмеження, передбачені для "жовтого" рівня, і які стосуються передусім проведення масових заходів. Міністр також підкреслив, що зараз в жодному регіоні країни немає підстав для переходу до "червоного" рівня епіднебезпеки.

Також він заявляв, що більшість протиепідемічних обмежень у "жовтих" та "червоних" регіонах не застосовуватимуть до тих, хто вакцинувався від COVID-19. Крім того, він пояснив, що робота закладів освіти у "жовтому" рівні не буде обмежуватися за умови вакцинації 80% педагогічних працівників хоча б однією дозою.

У Київській школі економіки (KSE) прогнозували, що, найімовірніше, вихід із зеленої зони епіднебезпеки та перехід до жовтої відбудеться з 13 вересня. Та його відтермінували

Як заявляв голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, на сьогодні найнебезпечніші в плані епідемічної ситуації є три області – Львівська, Вінницька, Чернівецька.

Коронавірус в Україні: статистика на 12 вересня 2021

Протягом минулої доби, 11 вересня, в Україні зафіксовано 2196 нових випадків коронавірусної хвороби. 1257 хворих були госпіталізовані.

22 хворих померли, 499 – одужали. Протягом доби здійснено 38 702 тестування.

Автори: Ольга Робейко, Катерина Гірник