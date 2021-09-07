Наразі у багатьох регіонах країни ситуація із захворюваністю на COVID-19 погіршується.

У Київській школі економіки (KSE) прогнозують, що, найімовірніше, вихід із зеленої зони епіднебезпеки та перехід до жовтої відбудеться з 13 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

"Як ми зазначали ще два тижні тому, очікується, що Україна вийде із зеленого рівня епідемічної небезпеки протягом першої половини вересня. Найімовірніше, цей вихід та перехід до жовтої зони відбудеться з найближчого понеділка - 13 вересня", - зазначив він.

За даними KSE, наразі у багатьох регіонах ситуація погіршується, зокрема, знижується рівень контролю над поширенням захворюваності на COVID-19, зростає коефіцієнт виявлення нових випадків, який переходить за рекомендований ВООЗ показник, що має становити до 5%.

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"Зараз вже дуже багато регіонів України перевищили цей показник. Зокрема, Чернівецька область демонструє близько 11% коефіцієнту виявлення нових випадків. Це дуже високий показник. Крім того, у Чернівецькій області зараз високий показник завантаженості "ковідних" ліжок з киснем - близько 40%, а у Луганській - 22%. Але ситуація може продовжувати погіршуватися", - вважає Ганиченко.

Він уточнив, що наразі в Україні реалізовується сценарій розвитку захворюваності на COVID-19, близький до жовтого.

"Зелений сценарій KSE не реалізувався, адже ми вже зараз не говоримо про 54 тис. померлих до кінця цього кварталу - тобто до кінця вересня. Адже станом на сьогодні вже понад 54 тис. померлих... Квартал закінчиться близько до жовтого сценарію, проте не досягне його рівня. Ми очікуємо на завершення третього кварталу з цифрами, які є меншими за 58 тис. померлих", - розповів експерт.

Він додав, що наразі захворюваність на COVID-19 є відносно прогнозованою та не має змін чи впливів від варіанту вірусу "Дельта".

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Автор: Антоніна Доломанжи