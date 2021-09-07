Передбачається, що країна перейде до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки вже з наступного тижня.

Засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переведення України до "жовтої" зони епідемічної небезпеки заплановано на четвер, 9 вересня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

Передбачається, що після ухвалення відповідного рішення країна перейде до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки вже з наступного тижня.

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Карантин в Україні

Раніше перехід до "жовтої" зони карантинних обмежень анонсував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що відповідно буде встановлено додаткові обмеження, передбачені для "жовтого" рівня, і які стосуються передусім проведення масових заходів. Міністр також підкреслив, що зараз в жодному регіоні країни немає підстав для переходу до "червоного" рівня епіднебезпеки.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин – країна поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону" зони. У "зеленій" зоні найслабший карантин, а в "червоній" – найбільш суворий. Поки вся територія України перебуває в "зеленій" зоні.

Ситуація з коронавірусом в Україні

6 вересня в Україні було виявлено 2197 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 485 осіб, 53 людини померли від ускладнень.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 2,3 млн людей. З них 54054 померли від ускладнень захворювання, а понад 2,2 млн осіб - одужали.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено більш ніж 5,6 мільйона людей.

Автор: Леся Лещенко