Рубан назвав чутками інформацію про можливе посилення карантину в столиці.

На сьогодні передумов для посилення карантину в столиці й введення нового локдауну немає, однак показники захворюваності на коронавірус у Києві змінюються щодня.

Про це розповів "Сьогодні" голова столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан.

Причин для переходу Києва з "зеленої" зони карантину до "жовтої" або "помаранчевої" зараз немає, підкреслив Рубан.

"Це рішення приймає виключно Державна комісія з НС. Поки інформація про можливі обмеження - чутки, які хтось розпускає. Вони абсолютно безпідставні", - зазначив він.

Зростання захворюваності він назвав прогнозованим - це нормальна ситуація для цього сезону. Більш того, прогнозує Рубан, хворих буде ставати більше і далі.

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"Зараз перед нами стоїть максимальне завдання - провести правильно вакцинацію населення. Якщо це буде зроблено, то ніякого локдауну взагалі бути не може", - переконаний він.

Як відомо, засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переведення України в "жовту" зону епідемічної небезпеки заплановано на четвер, 9 вересня.

Раніше перехід в "жовту" зону карантинних обмежень анонсував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що відповідно будуть встановлені додаткові обмеження, передбачені для "жовтого" рівня, і які стосуються насамперед проведення масових заходів. Міністр також підкреслив, що зараз ні в одному регіоні країни немає підстав для переходу на "червоний" рівня епіднебезпеки.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин - країна поділена на "зелену"," жовту", "помаранчеву" і "червону" зони. У "зеленій" зоні найслабший карантин, а в "червоній" – найбільш суворий. Поки вся територія України знаходиться в "зеленій" зоні.

Автор: Юрій Годован