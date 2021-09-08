Уряд має намір максимально наблизити якість життя вакцинованих людей до звичайного.

Більшість протиепідемічних обмежень у "жовтих" та "червоних" зонах не застосовуватимуться до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду.

За його словами, епідемічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується, проте наразі не є критичною.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID-19 до звичного. Тому цього тижня ми почали працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватися балансу між захистом населення від коронавірусу до його благополуччя. Зокрема, передбачаємо, що більшість обмежень, передбачених у "жовтому" та "червоному" рівнях епідемічної небезпеки, не застосовуватимуться у випадку, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів різних сфер економіки. При цьому для "жовтого" рівня достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" потрібно буде повний курс щеплень", - заявив Ляшко.

Він пояснив, що робота закладів освіти у "жовтому" рівні не буде обмежуватися за умови 80% вакцинованих хоча б однією дозою.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Ляшко анонсував перехід до "жовтої" зони епіднебезпеки.

Він нагадав, що відповідно буде встановлено додаткові обмеження, передбачені для "жовтого" рівня, і які стосуються передусім проведення масових заходів.

Міністр також підкреслив, що зараз в жодному регіоні країни немає підстав для переходу до "червоного" рівня епіднебезпеки.

Засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо переведення України до "жовтої" зони епідемічної небезпеки заплановано на четвер, 9 вересня.

Автор: Леся Лещенко