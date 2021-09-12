Найбільше випадків за добу підтвердилось у Києві, Чернівецькій та Харківській областях.

Протягом минулої доби, 11 вересня, в Україні зафіксовано 2196 нових випадків коронавірусної хвороби. 1257 хворих були госпіталізовані.

За даними МОЗ, за добу захворіли, зокрема, 236 дітей та 35 медпрацівників. 22 хворих померли, 499 – одужали. Протягом доби здійснено 38 702 тестування.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

Від початку пандемії в Україні зафіксовано 2 316 619 випадків коронавірусу, з них 54 342 виявились летальними. 2 221 110 хворих одужали.

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Раніше Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що COVID-19 стає "епідемією невакцинованих осіб".

За його словами, в країнах, в яких більш ніж 70% дорослого населення вакциновано, не вводять додаткових жорстких карантинних обмежень, оскільки значно зменшуються госпіталізації і значно зменшується кількість людей, які потрапляють до реанімації.

Автор: Дмитро Захаров