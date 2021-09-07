Голова комітету ВР з питань здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування зазначив, що ситуація в Україні щодо захворювання на COVID-19 "дійсно погіршується".

На сьогодні найнебезпечніші в плані епідеміологічної ситуації є три області – Львівська, Вінницька, Чернівецька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що ситуація в Україні щодо захворювання на COVID-19 "дійсно погіршується".

"На сьогодні країна наближається до "жовтої" зони. Він додав, що "помаранчева" і "червона" зони можуть бути в тих областях, де є серйозніші проблеми.

За його словами, враховуючи ситуацію, багато хто забув про карантинні обмеження і про це треба весь час нагадувати. Він звернувся до голови ВРУ Дмитра Разумкова під час засідання Погоджувальної ради щодо необхідності нагадувати народним депутатам України, зокрема у сесійній залі парламенту, про карантинні обмеження.

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Радуцький також сказав, що на сьогодні немає проблема із постачанням вакцин в Україну, але є проблеми з небажанням частини людей вакцинуватися.

Він закликав народних депутатів України бути досить обережними із висловлюванням "власної думки" щодо вакцинування в ефірах телеканалів.

Раніше повідомлялося, що Україна може перейти в "жовту" зону вже з 13 вересня, МОЗ направило подання Кабміну.

За попередніми даними МОЗ у трьох областях України, а саме Луганській, Херсонській, Чернівецькій, та місті Києві показники захворюваності на COVID-19 не відповідають показникам "зеленої" зони.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Надя Пришляк