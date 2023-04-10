Деякі церкви у Чернівецькій області приховують свої зв’язки з країною-агресором.

З початку 2023 року до Православної церкви України перейшли лише 63 релігійних організації, які раніше належали до УПЦ Московського патріархату.

Про це свідчать дані, оприлюднені "Опендатабот". З початку повномасштабного вторгнення й до кінця 2022 року до ПЦУ перейшло 214 релігійних громад.

Зазначається, що майже третина церков, які перейшли до ПЦУ від початку року, розташована в Київській області (20). Також серед лідерів - Вінницька та Хмельницька області (по 10 церков).

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В "Опендатабот" зазначають, що деякі церкви ігнорують норму закону й не відображають свої зв'язки з країною-агресором у назві. Тому Мін'юст почав інформувати про це, зазначаючи в назві релігійної установи в Єдиному державному реєстрі "Не вказано про приналежність до Російської православної церкви".

"Однак знайшлись такі релігійні організації московського патріархату, що, намагаючись приховати свої зв'язки з РФ, всупереч вимог закону самочинно виправили назву від Мін'юста на минулу. Усі ці релігійні громади знаходяться на території Чернівецької області", - пише "Опендатабот".

Зазначається, що загалом на цей час в Україні досі існує 8505 церков, підпорядкованих московському патріархату. Лідерами серед регіонів за кількістю таких релігійних установ залишаються Донеччина (683 церкви), Хмельниччина (613) та Вінниччина (563).

При цьому, додають в "Опендатабот", наразі неможливо точно визначити повну кількість релігійних громад УПЦ МП в Єдиному державному реєстрі. А єдине, завдяки чому можна ідентифікувати ту чи іншу релігійну установу - це її назва.

У Департаменті релігій Міністерства культури зазначили, що, наприклад, організації УПЦ Київського патріархату мають відповідну вказівку в назві.

"Якщо ж у назві установи зазначено "Українська православна церква" без уточнення патріархату, то вона пов’язана з УПЦ МП", - пише "Опендатабот".

Російська церква в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти постанову для перевірки дотримання умов договорів УПЦ МП на безоплатне користуванням культовими спорудами Почаївської Свято-Успенською лаврою.

10 квітня на позачерговій сесії Рівненської обласної ради було ухвалено рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Перед цим рішення про заборону діяльності УПЦ МП ухвалили в Хмельницькій області. Також там вирішили відібрати у попів Московського патріархату землі Свято-Покровського кафедрального собору.

Раніше, 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

У січні Кабінет міністрів зареєстрував у парламенті законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

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