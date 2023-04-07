Відповідний комітет Ради вважає, що було б непогано взагалі розірвати договір з УПЦ МП на користування цією Лаврою.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти постанову для перевірки дотримання умов договорів УПЦ МП на безоплатне користуванням культовими спорудами Почаївської Свято-Успенською лаврою.

Про це повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук з фракції "Слуга народу". "Договір, який уклали ще у 2000-х, є максимально незбалансованим і невигідним для держави", - повідомила вона.

За її словами, в даний час у Почаївську лавру не допускають ані міністерські перевірки, ані громадський контроль. У комітеті вважають, щоб Лавру звільнити із заручників УПЦ МП, необхідно взагалі розірвати договори користування і провести відповідні перевірки.

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Почаївська лавра

3 квітня три десятки депутатів ініціювали звернення до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди на Почаївську Успенську лавру.

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