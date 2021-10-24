Маєш машину – плати. Чи розвантажать платні парковки українські мегаполіси

Хто перший став – того і паркінг. Це неписане правило українських водіїв діяло десятиліттями майже в усіх великих містах. Але з цим тепер доведеться пригальмувати. Влада взялася боротися з неконтрольованими парковками, але поки ці ідеї не подобаються водіям. Що за скандал назріває та чому до вартості машини й квартири доведеться додати, щонайменше 50 тис гривень?

Кількість машин зростає в геометричній прогресії. Тільки у Києві за п’ять років кількість авто подвоїлась - у 2015 році було 625 тисяч, а зараз - 1 млн 60 тисяч. Проковтнути й перетравити їх місто вже не здатне. ТСН.Тиждень дізнався, що у владних кабінетах це нарешті усвідомили та вигадали план боротьби. Правда, власникам машин він дуже не сподобається.

Хто перший, того і паркінг

Забудований, здається, до самих небес, Київ вже давно страждає від закорковування своїх дорожніх артерій. Не важливо – спальний район, чи центр. Ситуація критична. Бо будувати – будували, а про паркомісця ніхто навіть не думав. Та подумали зараз, коли місця між будинками не лишилось.

Столицю вже давно поділили на три паркувальні зони. Ціна на кожну – різна, в залежності від попиту. У найбільш завантаженому центрі найдорожча – 35 гривень на годину, друга зона – 25 гривень, і у найвіддаленіших спальних районах – 5.

Та насправді мова не лише про Київ. За такою схемою зонування пішли усі мільйонники: Дніпро, Одеса, Харків, Львів…

Сергій та Олексій живуть у центрі столиці. В арці, яка веде до їхнього двору, поставили шлагбаум, адже щоранку під їхніми під’їздами ні пройти, ні проїхати. Водії, які з'їжджаються на роботу в довколишні офіси, кидали тут своїх "коней". До речі й ті, хто працюють у Київміськбуді, який зводить висотки по всьому місту, - теж. Тепер заставляють тротуари та велодоріжки…

Висадившись з таксі біля їхнього двору, ТСН.Тиждень разом з хлопцями побачив "ідеальний" кадр: машина мало того, що запаркована на пішохідному переході, черевом ще й заповзла на тротуар. І впритул до неї тулиться інша. Таких нахаб хлопці ловлять на гарячому і не пускають – Сергій на очах ТСН.Тижня підходить до порушника і стукає йому у вікно, той одразу виїжджає.

"У нас в районі три автобусних маршрути, тролейбус, до метро 6-7 хвилин іти… Тобто дуже зручна транспортна розв’язка. Це не те що на п’яти маршрутках треба добиратись", - розповідає Сергій.

У цьому кварталі ТСН.Тиждень прогулявся якихось півгодини… Обмежувальні стовпчики кмітливі водії позрізали, бо тротуар – то завжди була їхня стоянка.

"Добрий день! Ви знаєте, що тут тротуар?", - питає на наших очах Сергій у водія, припаркованого не за правилами.

"Тут всі машини стоять", - каже водій.

"Вони порушують. Тут немає паркування", - не вгамовується Сергій.

"Я вас почув", - чує у відповідь.

Іноді порушники погоджуються, що паркуватися так не можна, і виїжджають. Інших немає в автівках, які хаотично припарковані на тротуарі. Одна машина взагалі не лишає проходу для пішоходів. Запакована навіть зупинка!

Звісно, це вже справа для евакуатора. Але сил Сергія та Олексія явно забракне, аби перемогти хворобу автомобільного міста.

За що платити?

Майже у кожному місті, в якому впровадили платні паркування, повинні бути спеціальні інформаційні знаки з правилами, тарифом, штрафом за несплату. І, звичайно, інспектори, які контролюватимуть це.

Володимир Панченко інспектором працює вже два роки. Разом з ним ТСН.Тиждень відвідав платну парковку, де година коштує 35 гривень. У інспектора в робочому телефоні встановлена спеціальна програма. Вводимо номер автівки, кілька секунд, доки запит обробляє центральний сервер, і – є результат. На парковці за неї не сплатив… ніхто.

Тож інспектор виписує штрафи. Але штраф накладається не одразу. Порушника Володимир фотографує з різних ракурсів і чекає 10 хвилин – це дозволений безкоштовний ліміт. Якщо оплата не прийшла, друкується чек і – під "двірники" на лобовому склі.

Штраф 700 гривень водій має сплатити сам. Як не затягне, то у період перших десяти днів матиме знижку і заплатить лише 350 гривень.

Цікаво, що, побачивши роботу інспектора, водії поблизу починають розбиратися з додатком… Гривня таки дисциплінує. Але головна біда ось у чім: таких інспекторів на весь Київ - тільки 25. І ходять вони хаотично, без закріплених маршрутів.

В ідеалі, у кожного мусять бути свої квартали, які вони пішки можуть обійти за 20 хвилин, щоб контроль був постійним. Адже зараз водії жартують, що за місяць дешевше заплатити штраф, навіть кілька, ніж оплачувати місячний абонемент – 5600 гривень.

За словами транспортного експерта Дмитра Беспалова, багато водіїв, не оплачуючи паркування, майже нічим не ризикують. Адже, скоріше за все, інспектор просто не прийде.

З такою думкою погоджується професор Київської школи економіки Володимир Вахітов. "Можете намалювати хоч 100 гривень за паркування. Але немає сенсу писати, скільки це коштує. Адже ніхто ці кошти не збирає", - каже він ТСН.Тижню.

Куди підуть гроші

Київ - дванадцятий у світі і третій в Європі за кількістю заторів. Третина машин у заторах – це ті, хто шукають, де припаркуватися. Платні парковки – це спроба пересадити всіх на громадський транспорт, щоб банально розблокувати місто.

"В Києві постійно зростає кількість автівок. На жаль, наші водії не розглядають громадський транспорт як альтернативу приватному", - каже міський голова столиці Віталій Кличко.

От тільки чи подбало місто про те, щоб громадський транспорт був для всіх, у будь-який куточок міста? І так, щоб не з п’ятьма пересадками? Риторичні питання.

Великим містам катастрофічно не вистачає автобусів, тролейбусів і трамваїв.

"Кожна гривня, яка іде від паркування містом, відповідно до прийнятих бюджетних документів, буде витрачатися виключно на безпеку руху і на покращення громадського транспорту", - запевняє ТСН.Тиждень заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

ТСН.Тиждень спробував порахувати, скільки грошей з парковок за вісім місяців поточного року отримали міста-мільйонники. За інформацією, отриманою з сервісу для роботи з відкритими даними Опендатабот, вийшло так: Львів – 12,3 мільйонів гривень, Дніпро та Харків – по 14,5 млн гривень, Одеса – 23 мільйони, Київ – 34,5. Однак до бюджету дійдуть не всі ці гроші, а десь половина. Ще ж треба заплатити податки і відкласти на утримання парковок.

Виходить, що, на залишок, міста зможуть закупити по три автобуси чи, максимум, по одному тролейбусу.

У владі міст кажуть, що це - тільки початок реформи. Плани амбітніші – вийти на 100 мільйонів на рік.

Куди дивились раніше

"Ми звели великий зоопаркінг біля зоопарку на 435 паркомісць. Тому приїжджайте в зоопарк, паркуйте автівку, заходьте, будь ласка", - так до столичного зоопарку всіх запрошував Віталій Кличко, хизуючись реформою. Тільки-от зоопаркінгом кияни частіше називають свої забудовані під зав’язку двори.

Наприклад, одна з вулиць одного зі спальних районів на лівому березі столиці. Тут не те, що машині ніде стати, людям ніде ходити. А район тягнеться вгору і будується далі. Тут зробили кілька платних парковок – п’ять гривень на годину. Вздовж проїжджих вулиць, у дворах – не мають права, адже то - власність людей. Але місць взагалі немає.

У містян назріло справедливе питання: чому обов’язки є лише у них, а влада міст та забудовники повністю позбавили себе відповідальності за дотримання будівельних автонорм? Та, власне, що насправді написано в тих нормах?

Про це ТСН.Тиждень запитав у Державній службі архітектури та містобудування. Саме тут роздаються всі дозволи і саме тут контролюють виконання усіх будівельних норм. Відповіді чекали цілий місяць.

"Чи має забудовник забезпечити паркомісця? Абсолютно так… Є вимоги державних будівельних норм. Там є коефіцієнти, які встановлюються до кожної квартири. Це обов’язок, вони зобов’язані його виконати", - розповів ТСН.Тижню голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос.

Тобто насправді мало би бути так: на будинок з 2000 тисяч квартир забудовник зобов’язаний передбачити щонайменше півтори тисячі паркомісць. То де вони? І кого тепер притягувати до відповідальності?

У світі придумали, як з цим справлятися: будують багаторівневі хайтек парковки. Чому так не роблять у нас? Відповідь дражлива – немає грошей, шукають інвесторів. І, схоже, що ними мають стати всі, хто живе у мегаполісах і хто став заручником вщент забудованих районів. Всі, хто купив квартиру і повірив, що забудовник все зробить за нормами. І що інспекція його проконтролює.

Втім, після бою кулаками не махають. Тому тепер до вартості кожної машини і квартири варто приплюсовувати від 20 до 50 тисяч гривень на рік – на парковку.

Наталія Ярмола, Олександр Ребенчук, Ігор Сулій

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter