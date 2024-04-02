Цей документ також передбачає автоматичне надання статусу учасника бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 2 квітня президент України повернув до парламенту з підписом Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" (реєстраційний номер – 10062).

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16 січня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає автоматичне надання статусу учасника бойових дій та удосконалення реєстру військовозобовʼязаних. За нього проголосувало 249 народних депутатів.

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Відповідно до закону, буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

До Реєстру вносяться, обробляються та зберігаються в базі даних персональна інформація про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Законом передбачено, що під час дії воєнного стану статус УБД надається на підставі відомостей, що підтверджують виконання особою бойових завдань, завдань із всебічного забезпечення бойових дій безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Відповідно до закону, на кожного призовника, військовозобов’язаного та резервіста створюється військово-обліковий документ в електронній формі (сертифікат), який формується та використовується у порядку та у формі, встановлених Кабміном.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко зазначав, що прийнятий Радою закон про військовий облік загрожує не лише особистій безпеці військовослужбовців і ставить під загрозу національну безпеку, а й вступає в конфлікт з положеннями Конституції.

Він зазначав, що закон передбачає зберігання даних на закордонних серверах, де наша система КСЗІ не працює, тому ми не можемо бути впевнені у захисті цих даних. Все ускладнюється тим, що йдеться про військових, а отже про особливо чутливу інформацію, яка повинна захищатися на найвищому рівні. У разі її витоку може бути завдана шкода обороноздатності держави. На основі даних з цього Реєстру можна буде визначити кількість українських військовополонених і загиблих, що є секретною інформацією.

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