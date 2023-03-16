У ЦНС наголошують, що юридичної сили рішення цих "нотаріусів" не мають.

Так звана "адміністрація" тимчасово окупованих районів Донецької області оголосила про створення "нотаріальної палати". У такий спосіб окупанти прагнуть легалізувати мародерство покинутого майна українців.

У Центрі національного спротиву наголошують, що юридичної сили рішення цих "нотаріусів" не мають.

"Фактично імітація правового поля потрібна окупантам, аби легалізувати мародерство покинутих будинків, мешканці яких виїхали через бойові дії, та подальшу окупацію регіону РФ. Також "нотаріуси" потрібні, аби наростити темпи паспортизації, адже нові документи щодо правовласності реєструватимуться лише з російським паспортом, а без документа майно власника можуть оголосити "безгосподарчим" й потім відібрати", – йдеться у повідомленні.

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У Центрі національного спротиву зазначили, що будь-які візії з боку так званих "нотаріусів" й будь-які документи окупантів "юридично нікчемні й не будуть ніколи визнані".

"Всі ж "нотаріуси" по факту є грабіжниками і будуть нести відповідальність після деокупації регіону", – наголосили в Центрі.

Мародерство на окупованих територіях

У мешканців Скадовська Херсонської області російські окупанти відбирають особистий транспорт. Автомобілі вилучають нібито на потреби армії, до того ж роблять це як під час "перевірок" на вулиці, так і грабуючи гаражні кооперативи.

Крім того, росіяни масово вивозять награбоване майно з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Рух такої колони помітили в напрямку Криму.

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