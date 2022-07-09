Навіть попри війну, українці продовжують кохати, будувати плани та народжувати дітей.

Понад сто тисяч українських пар вирішили узаконити свої стосунки за перше півріччя 2022 року. Навіть попри війну, українці продовжують кохати, будувати плани та народжувати дітей.

Про це повідомляють у Міністерстві юстиції України.

Що цікаво, найбільше одружувалися на Дніпропетровщині: в регіоні обмінялись обітницями понад 13 025 пар.

Також серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів Київ (9 749), Одещина (7 699), Львівщина (6 181) та Київщина (6 025).

Це ще раз доводить, що життя не спинити, воно триває попри війну і незгоди. Адже кохання – це те, що робить нас сильнішими – написали в Мінʼюсті.

Нагадаємо, раніше Мін'юст суттєво спростив укладення шлюбу під час війни. Відтепер це можна зробити протягом одного дня після заяви та навіть у Zoom.

За даними на квітень 2022 року від початку повномасштабної війни одружилися майже 22 000 українських пар, що більше, ніж зазвичай. Це пов’язано зокрема з воєнним станом.

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