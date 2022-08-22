72% опитаних ідентифікують себе як громадяни України, а 37% опитаних вважають, що за роки існування незалежної України було більше позитивного, аніж негативного.

Понад 90% опитаних українців пишаються своїм громадянством, а понад 72% вважають, що віра в перемогу у війні є тим, що об'єднує українське суспільство.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

"Понад 90% українців пишаються своїм громадянством. 54,5% дуже пишаються і 36% - скоріше пишаються. Це найвищий показник за весь час соціологічного моніторингу", - наголошують автори дослідження.

Зазначається, що високі показники фіксуються і стосовно основної ідентифікації людей саме як громадянами України.

Так, 72% опитаних ідентифікують себе як громадяни України, 12% - як мешканців села, району чи міста, де проживають, а 6% - мешканців регіону, де вони проживають.

"Віра в перемогу у війні є тим, що об'єднує українське суспільство. Так вважають 72,5% опитаних. Ще 48% згадують віру у краще майбутнє, а 36% - патріотичні почуття", - йдеться у результатах опитування.

Також зазначається, що 37% опитаних вважають, що за роки існування незалежної України було більше позитивного, аніж негативного. 40,5% кажуть, що позитивного та негативного було приблизно порівну, а 15% - що негативного було більше.

*** Опитування проводилося з 5 по 12 серпня методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося у 112 населених пунктах (57 міських та 55 сільських) серед 2 тис. 24 респондентів віком від 18 років. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України, які взяли участь у соціологічному опитуванні, у першу чергу відчувають гордість та вдячність до учасників війни з Росією.

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