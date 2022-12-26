За словами директорки, пвід час війни і одразу після її завершення перепис проводити не можна.

Всеукраїнський перепис населення, який був запланований на 2023 рік, відбудеться тільки після завершення війни.

Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю "Радіо Свобода". Вона пояснила, що це може відбутися приблизно наприкінці 2025 року.

"Під час війни перепис проводити не можна. І одразу після війни його теж не можна проводити. Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його провести", – зазначила Лібанова.

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За її приблизними підрахунками, кількість населення України можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.

"Зараз я говорю про кордони 2022 року (станом на 23 лютого - УНІАН). А якщо з Кримом – то це ще два мільйони", – зазначила директора Інституту.

Перепис населення

Як раніше повідомляв УНІАН, у липні 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності (№5108). Відповідним законом передбачається осучаснення збору статистичної інформації.

Згідно з цим документом, в Україні перепис населення будуть проводити раз на 10 років. Закон набув чинності з 1 вересня

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