Всеукраїнський перепис населення, який був запланований на 2023 рік, відбудеться тільки після завершення війни.
Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю "Радіо Свобода". Вона пояснила, що це може відбутися приблизно наприкінці 2025 року.
"Під час війни перепис проводити не можна. І одразу після війни його теж не можна проводити. Я думаю, що якщо війна закінчиться до середини 2023 року, то наприкінці 2025 року, можливо, ми зможемо його провести", – зазначила Лібанова.
За її приблизними підрахунками, кількість населення України можна оцінити орієнтовно у 34-35 мільйонів.
"Зараз я говорю про кордони 2022 року (станом на 23 лютого - УНІАН). А якщо з Кримом – то це ще два мільйони", – зазначила директора Інституту.
Перепис населення
Як раніше повідомляв УНІАН, у липні 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності (№5108). Відповідним законом передбачається осучаснення збору статистичної інформації.
Згідно з цим документом, в Україні перепис населення будуть проводити раз на 10 років. Закон набув чинності з 1 вересня