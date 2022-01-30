Не заслужили. Як ветерани АТО змушені воювати з чиновниками, щоб отримати обіцяну державою землю

В різних областях України відбуваються справжні "війни" за землю. Ветерани АТО не можуть отримати обіцяне державою за бойові звитяги. Натомість місцева влада роздає гектари родичам депутатів.

Депутат Чернівецької міськради Оксана Зубжицька ніколи не воювала в АТО, утім абсолютно безкоштовно отримала від держави чотири земельні ділянки. Але, побачивши журналістів, миттєво про це забула.

"Ви мене плутаєте з іншим депутатом… Я не отримувала і не отримую [ніяких преференцій]", - сказала вона ТСН.Тижню.

Та доля прихильна не лише до депутатки, а й до її рідних.

"Дочка Оксани Зубжицької також отримала земельну ділянку", - розповідає ТСН.Тижню правозахисниця Тетяна Лежух.

Натомість Герой України, воїн, який захищав і пані Оксану, і усіх українців на сході у найтяжчий час, Іван Сплавник не може отримати землю роками.

Чоловік отримав своє перше поранення – черепно-мозкову травму – під Дебальцевим, у місцині "висота 318". Потім було ще одне поранення, Іван частково втратив зір… На постійний біль у нього не лише за себе. Його доньці Софійці через хворобу важко ставати на ніжки.

"В десять років дитині поставили діагноз "діабет другого типу" з приміткою, що у неї був постійний стрес, вона не бачила тата", - розповідає ТСН.Тижню Іван Сплавник.

Іван з дружиною та донечкою живуть в 15 житлових квадратах. Хоча заяву на отримання земельної ділянки родина подала у міськраду ще у 2015 році, гарантованого Державою житла та землі Іван не отримав досі. Як і його побратим Юрій.

"Ще рік тому я в черзі був шостим. Сказали, що в травні буде фінансування. А після отримання фінансування мені з радісною посмішкою сказали, що забезпечили три родини. Але так склалося, що я став у тій черзі вже дев’ятим", - розповідає ТСН.Тижню військовий Юрій Піддубний.

Солдат Максим Сулейманов отримав контузію та поранення у живіт під Луганськом. Після повернення додому також хотів отримати землю. Як і тисячі інших військових, які захищали та захищають прямо зараз наше з вами життя.

"На черзі в місті зараз стоїть 1300 осіб. А по факту за цей рік черга не зрушила з місця", - розповідає ТСН.Тижню Максим Сулейманов.

Тобто лише у Чернівцях 1300 воїнів чекають на покращення житлових умов. Однак місцеві депутати демонстративно ігнорують державні гарантії, надані військовослужбовцям. Спосіб блокування найпростіший - просто не піднімай руку за виділення атошникам землі.

"Для рішення по землі потрібно 2/3 голосів. Це фактично неможливо без створення в залі єдиної думки, що це дійсно потрібно", - каже Юрій Піддубний.

Військові розповідають, що у Чернівцях зараз йдуть активні політичні розбірки між новими та старими "господарями міста". Тож депутати голосують лише за те, де є особистий інтерес. І ветерани АТО в цей інтерес не входять.

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Депутат Чернівецької міської ради Василь Продан – один з тих, чия партія відмовляє атошникам у земельних сотках. Пояснює це так: "На жаль, не я зараз керую містом".

Жалкувати йому справді є, чого. Адже тепер важко буде повторити, наприклад, таку випадковість, що його рідна сестра – Оксана Бабич – отримала майже три гектари землі буквально в центрі міста Чернівці. І, найголовніше, за ціною, яка вражає навіть далеких від земельних питань.

"Якщо говорити про вартість земельної ділянки, то вона становить трохи більше ніж 200 грн за квадратний метр", - розповідає правозахисниця Тетяна Лежух, демонструючи ТСН.Тижню договір 2020 року.

Василь Продан, звичайно, заперечує свою причетність до такої вигідної угоди своєї рідні. Мовляв, сестра сама веде свій бізнес, а отримати землі можуть усі, і атошники також. Однак, якщо подивитися на голосування депутата міськради, за питання про виділення землі ветеранам він не голосує.

Ще один депутат Чернівецької міськради, який не голосує за такі рішення, Віталій Михайлішин, на питання ТСН.Тижня відповідає дуже завуальовано: "Іде робочий процес, сесію ніхто не зриває, депутати мають свої права…". І це геть не відповідає дійсності, в якій раду блокують, штовхаються з атошниками, в сесійній залі – справжній скандал.

У далекому 2014 році пан Михайлішин теж був при владі, і був на боці тих, хто дозволив окупацію нашої країни. Під час Майдану він заявляв: "Я – член Партії регіонів, я підтримую президента Януковича, я не виходжу з партії…".

У 2020 році він прийшов до влади в місті вже зі своєю партією. Але перед цим, дивним чином, кардинально змінивши свої погляди і на Майдан, і на втікача Януковича: "Я ніколи не був в тій партії. Я був від неї, але ніколи не підтримував людей, які розганяють студентів… Янукович – злочинець…".

Усе це не додає депутатам міськради довіри.

"Виходить, що рідне місто, Михайшілин і народний контроль – це та сама сепарня, яка зараз воює з нами на сході", - каже солдат Максим Сулейманов.

І тут важливо, що жодної відповідальності місцеві депутати за те, що вони порушують права військових, не несуть. А подібне відбувається ледь не в кожному регіоні країни. Тож ТСН.Тиждень взявся шукати вихід.

У 2018 році було створено Міністерство ветеранів Україні, завдання якого якраз врегулювати такі спірні питання, як виділення землі ветеранам АТО та їхнім сім’ям. ТСН.Тиждень звернувся за допомогою у відомство, але одразу спіткнувся.

"На жаль, людини, яка може відповісти на ці запитання, зараз немає і не буде найближчим часом, - почув ТСН.Тиждень у прес-службі міністерства ветеранів. – Розумієте, потрібен єдиний реєстр, який включатиме всіх воїнів, які отримали землю, а які в черзі… Він зараз в роботі. Коли він буде, це допоможе атовцям…".

А що ж робити з депутатами, які не голосують за виділення землі військовим?

"Відповідальності нема. Але ви ж розумієте, на жаль, багато депутатів не патріотів, сепаратистів, інакше як пояснити, що вони не голосують за землю тим, хто захищав їх на сході…", - кажуть в Мінветі та обіцяють втрутитися.

ТСН.Тиждень, звичайно, раді навіть обіцянці розібратися в конкретному чернівецькому випадку. Утім варто розуміти, як зростає відчуття несправедливості у тих, кого держава покличе першими, у випадку біди на фронті. І все тому, що не може проконтролювати виконання власних рішень в регіонах. Роками створювати реєстр - це якась слаба відповідь на саботаж перефарбованих соратників Януковича.

Ірина Матвієнко, Андрій Ветошкін, Олександр Ребенчук