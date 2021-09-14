Небезпека у шкільній їдальні: обід відправив дітей на дистанційку та в лікарню

У Хмельницькому після харчування у шкільній їдальні понад 90 дітей почали погано почуватися. Згодом симптоми отруєння відчули й їхні батьки, які у навчальному закладі не їли. Що викликало захворювання, з'ясовував УНІАН.

На минулому тижні понад 90 учнів молодшої школи Хмельницького навчально-виховного об’єднання №1 почали скаржитися на погане самопочуття. У кожної другої дитини з’явилися висока температура, блювання та діарея. Тож перше, що спало на думку і батькам, і медикам – отруєння у шкільній їдальні. Проте не всі батьки такі категоричні, адже кажуть, що багато хто з них теж почав почуватися недобре, хоча у шкільній їдальні дорослі не харчувалися.

Захворіли навіть ті, хто не їв у їдальні

Мама першокласника Марина Томчишина розповідає, що її син у вівторок, 7 вересня, прийшов зі школи абсолютно здоровим. Але вже надвечір почав скаржитися на нудоту.

"Мій малий взагалі дуже вибагливий щодо їжі. У школі він може їсти лише хліб, гречку чи макарони. Того дня снідав і обідав вдома, в шкільній їдальні він не харчувався, однак у нього теж з’явилися симптоми отруєння, - розповідає УНІАН Марина Томчишина. – Ввечері Viber не замовкав – у групі всі батьки навперебій почали писати, що дітям зле. Тоді і мій син сказав, що його починає нудити. Ми навіть тест на COVID-19 зробили, він виявився негативним".

За словами Марини, син переніс усе в доволі легкій формі, хоча була діарея і підвищилася температура. Але побув кілька днів вдома, вживав сорбенти і все минулося. А от його однокласниця таки опинилася в інфекційній лікарні. Ще одна дівчинка почувалася зле ще вранці 7 вересня.

Окрім того, захворіли батьки інших дітей.

"Про погане самопочуття кажуть і батьки дітей з інших класів. Чи це отруєння? Сказати важко. Усі розділилися на два табори – одні схильні вважати, що діти таки отруїлися в їдальні, інші – що це якась інфекція. Я не медик, але теж схиляюся до другого варіанту", - резюмувала жінка.

Інфекцію занесли четверо працівників харчоблоку

Загалом у період з 8 по 10 вересня до медиків надійшло 93 екстрених повідомлення щодо захворювання на харчову токсикоінфекцію та гастроентероколіти. Серед тих, хто захворів, 92 дитини молодших класів школи та одна мама. Вона, кажуть УНІАН у прес-службі ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", заразилася від своєї хворої дитини.

"Станом на ранок 13 вересня серед тих, хто занедужав, 15 лікуються у Хмельницькій інфекційній лікарні (14 дітей та один дорослий) та 78 амбулаторно, - говорять епідеміологи. - З 11 вересня випадки захворювання не реєструвалися".

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Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб у працівників закладу, робота яких пов’язана з приготуванням та роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також експерти взяли проби їжі та продуктів. Згодом встановили, що захворювання спричинене внаслідок вживання страв, виготовлених у харчоблоці. Встановлене і джерело збудника інфекції – у чотирьох працівників персоналу харчоблоку виявили золотистий стафілокок. Був він і у продуктах: з 12 зразків харчових продуктів у трьох стравах (паелья, шніцель тощо) виявили золотистий стафілокок, з 60 змивів у 27 зразках теж був золотистий стафілокок.

Підхопити легко, вилікувати складно

За словами медиків, золотистий стафілокок з-поміж усіх стафілококів завдає найбільших проблем організму. До нього схильні усі – і люди похилого віку, і діти. Він проникає в кожен орган людини, де викликає запалення. І приблизно 40% населення – його постійні носії. А не менше ста серйозних людських хвороб безпосередньо пов'язані з золотистим стафілококом.

"Насправді золотистий стафілокок — дуже поширений вид мікробів. Він надзвичайно стійкий в зовнішньому середовищі. Багато бактерій мають таку стійкість, але при несприятливих чинниках вони гинуть, залишаючи спори. При цьому, золотистий стафілокок живе під прямими сонячними променями 12 годин, витримує температуру 150 градусів понад 10 хвилин, не гине в етиловому спирті, виживає в розчині натрію хлориду і перекис водню йому не страшний, - говорить практикуючий сімейний лікар Надія Федченко. – Інкубаційний період залежить від осередку інфекції та може тривати від декількох годин до декількох днів. У деяких випадках він може бути абсолютно безсимптомним. Заразитися можна під час прямого контакту з інфікованою особою, або з зараженими предметами. Часто відбуваються сімейні випадки поширення інфекції. Адже велику роль у передачі збудника можуть відігравати постільна білизна, рушники та інші засоби особистої гігієни".

Медик зазначила, що найпоширенішою та найнебезпечнішою недугою через цю бактерію є стафілококове харчове отруєння. Підхопити його можна через заражені ножі, обробний інвентар та персонал підприємства. А також такі продукти як м'ясо, риба, яйця, кондитерські вироби, начинка сендвічів, молочні продукти.

У поліції порушили "кримінал", а школу закрили

Через масове отруєння школярів правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як зазначили у поліції, інформацію про перші чотири випадки госпіталізації дітей поліцейські отримали 7 вересня. З того часу кількість госпіталізованих дітей та тих, хто лікується вдома, зросла. До підрозділів поліції звернулись 39 батьків.

За фактом отруєння дітей слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування призначено цілий ряд експертиз. Слідство триває.

Отримати коментар у школі, на жаль, не вдалося – наразі навчальний заклад перейшов на дистанційну форму навчання, а робота харчоблоку призупинена. Діти тим часом одужують, хтось – вдома, а хтось – у лікарні.

Мирослава Бзікадзе

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