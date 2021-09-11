Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження і у рамках розслідування проводяться експертизи.

У Хмельницькому через масове отруєння учнів школи в поліцію звернулися 39 батьків. На сьогодні всього медики надали допомогу 92 дітям.

Як повідомили у прес-службі поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням".

У рамках розслідування проводяться експертизи. Слідчі дії тривають.

Отруєння у школі Хмельницького: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Хмельницьке навчально-виховне об'єднання №1, де ймовірно отруїлися діти, з 9 вересня перевели на дистанційне навчання. Робота харчоблоку призупинена.

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Госпіталізація школярів розпочалася з 7 вересня. Станом на 9 вересня у лікарні перебували 10 дітей. У однієї дитини підтвердили COVID-19.

Наразі відомо, що до різних медичних установ, в тому числі і сімейних лікарів, звернулось 92 дитини із навчального закладу з діагнозом "гостре отруєння невстановленої етіології".

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Автор: Вікторія Гордієнко