Отруєння учнів спровокувала шкідлива бактерія.

Масовий отруєння учнів молодших класів Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 спровокував золотистий стафілокок (шкідлива для людини бактерія), який виявили у працівників харчоблоку.

Причину отруєння в школі назвали в прес-службі держустанови "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Зазначається, що у період з 8 до 10 вересня до центру надійшло 93 екстрених повідомлення на захворювання харчовою токсикоінфекцією та гастроентероколіти.

"Захворіли 92 дитини молодших класів школи та мама, котра заразилася контактно-побутовим шляхом від своєї хворої дитини", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Центру, серед тих, хто занедужав, 15 лікуються у Хмельницькій інфекційній лікарні (14 дітей, 1 доросла) та 78 амбулаторно. З 11 вересня випадки захворювання не реєструвалися.

Читайте такожСтала відома можлива причина смертельного отруєння малолітніх сестер на Вінниччині (відео)В ході епідеміологічного розслідування встановлено, що захворювання спричинене внаслідок вживання страв, які були виготовлені у харчоблоці НВО №1.

"Станом на 13 вересня встановлено джерело збудника інфекції. У 4 працівників персоналу харчоблоку виділено золотистий стафілокок. Під час приготування їжі відбулося обсіменіння сировини та продуктів: із 12 зразків харчових продуктів у 3 стравах – золотистий стафілокок (паелья, шніцель та інші); із 60 змивів у 27 зразках – золотистий стафілокок", – повідомили в центрі.

Раніше у дітей з молодших класів Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 зафіксували симптоми отруєння. Госпіталізація школярів розпочалася з 7 вересня.

З 9 вересня заклад перевели на дистанційне навчання.

До лікарні госпіталізували 15 осіб – 14 дітей та дорослого.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням). За таке правопорушення загрожує до трьох років позбавлення волі.

Автор: Світлана Макринська