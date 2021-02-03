Проти соратника Медведчука - нардепа Тараса Козака - в Україні запроваджено санкції. На блокування телеканалів кума Путіна схвально відреагували в Євросоюзі.
Санкції проти соратника Медведчука
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 компаній.
Під санкції, зокрема, потрапили телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne. Їх, за даними ЗМІ, фінансує компанія, яка веде свою діяльність в ОРЛО. Також санкції накладено на літаки нардепів Медведчука й Козака, якими вони літали до Росії.
Коментуючи запроваджені санкції, Зеленський заявив, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, яка фінансується країною-агресором. У фракції ОПЗЖ тим часом заявили, що ініціюють процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського.
У Євросоюзі, як заявив український представник, схвально поставилися до рішення про застосування санкцій проти вказаних телеканалів. Однак захист від інформаційних маніпуляцій не повинен проходити коштом свободи ЗМІ, заявляють в Євросоюзі.
Захворюваність на коронавірус
В Україні за добу діагноз COVID-19 підтвердився у 3285 осіб.
Станом на ранок середи, 3 лютого, в Україні офіційно зафіксовано 1227164 випадків коронавірусної інфекції. Від COVID-19 у країні померли вже 23089 осіб, а 1045473 пацієнти здолали хворобу.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення ООС на Донбасі за добу зафіксовано вісім ворожих обстрілів, загинув український воїн. Зокрема, поблизу с. Шуми ординський снайпер смертельно поранив старшого матроса Дмитра Власенка.
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