Україна вже близько року живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.

Проти соратника Медведчука - нардепа Тараса Козака - в Україні запроваджено санкції. На блокування телеканалів кума Путіна схвально відреагували в Євросоюзі.

Санкції проти соратника Медведчука

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 компаній.

Під санкції, зокрема, потрапили телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne. Їх, за даними ЗМІ, фінансує компанія, яка веде свою діяльність в ОРЛО. Також санкції накладено на літаки нардепів Медведчука й Козака, якими вони літали до Росії.

Коментуючи запроваджені санкції, Зеленський заявив, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, яка фінансується країною-агресором. У фракції ОПЗЖ тим часом заявили, що ініціюють процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського.

У Євросоюзі, як заявив український представник, схвально поставилися до рішення про застосування санкцій проти вказаних телеканалів. Однак захист від інформаційних маніпуляцій не повинен проходити коштом свободи ЗМІ, заявляють в Євросоюзі.

Захворюваність на коронавірус

В Україні за добу діагноз COVID-19 підтвердився у 3285 осіб.

Станом на ранок середи, 3 лютого, в Україні офіційно зафіксовано 1227164 випадків коронавірусної інфекції. Від COVID-19 у країні померли вже 23089 осіб, а 1045473 пацієнти здолали хворобу.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення ООС на Донбасі за добу зафіксовано вісім ворожих обстрілів, загинув український воїн. Зокрема, поблизу с. Шуми ординський снайпер смертельно поранив старшого матроса Дмитра Власенка.

Головні новини України: що важливо знати 3 лютого 2021

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Автори: Аліна Вишневська, Катерина Пулатова