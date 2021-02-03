Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, яка фінансується країною-агресором.
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Про це він написав у Twitter.
"Санкції - це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, яка фінансується країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції", - заявив він.
Зеленський підкреслив, що боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності.
Санкції проти "каналів Медведчука"
- 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосуванні санкцій щодо народного депутата від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і NewsOne.
- Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.
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