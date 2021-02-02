Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 компаній.
Відповідний Указ №43/2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" оприлюднено на сайті президента України.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті указу.
Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року, санкції введені терміном на п'ять років.
Обмежувальні заходи, введені проти Тараса Козака, якому належать телеканали Newsone, 112 та ZIK, передбачають:
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торговельних операцій;
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
- повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з законодавством України;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законодавством України.
Окрім цього, санкції запроваджуються стосовно вісьмох юридичних осіб: ТОВ "Аріадна ТВ"; ТОВ "Новий формат ТВ"; ТОВ "ТВ Вибір"; ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ"; ТОВ "Лідер ТВ"; ТОВ "Партнер ТВ" (усі перелічені мають відношення до телеканалу "112 Україна"); ТОВ "Новини 24 години" (володіє телеканалом Newsone); ТОВ "Нові комунікації" (володіє телеканалом ZIK).
Щодо цих компаній введено такі обмежувальні заходи:
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
- заборона користування радіочастотним ресурсом України;
- припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
- повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з законодавством України;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законодавством України.
Телеканали Тараса Козака: що відомо
- 12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.
- У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.
- У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.
- 4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.
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