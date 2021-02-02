Україна ввела санкції проти Тараса Козака / фото zik.ua

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 компаній.

Відповідний Указ №43/2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" оприлюднено на сайті президента України.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті указу.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року, санкції введені терміном на п'ять років.

Обмежувальні заходи, введені проти Тараса Козака, якому належать телеканали Newsone, 112 та ZIK, передбачають:

  • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  • обмеження торговельних операцій;
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
  • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з законодавством України;
  • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  • інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законодавством України.

Окрім цього, санкції запроваджуються стосовно вісьмох юридичних осіб: ТОВ "Аріадна ТВ"; ТОВ "Новий формат ТВ"; ТОВ "ТВ Вибір"; ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ"; ТОВ "Лідер ТВ"; ТОВ "Партнер ТВ" (усі перелічені мають відношення до телеканалу "112 Україна"); ТОВ "Новини 24 години" (володіє телеканалом Newsone); ТОВ "Нові комунікації" (володіє телеканалом ZIK).

Щодо цих компаній введено такі обмежувальні заходи:

  1. блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  2. запобігання виведенню капіталів за межі України;
  3. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  4. анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
  5. заборона користування радіочастотним ресурсом України;
  6. припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
  7. повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з законодавством України;
  8. заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
  9. припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
  10. заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  11. припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
  12. інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законодавством України.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

  • 12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.
  • У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.
  • У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.
  • 4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: Олександр Топчій