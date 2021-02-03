У політсилі планують найближчим часом провести «надзвичайний з'їзд».

У фракції «Опозиційна платформа – За життя» заявили, що ініціюють процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Верховної Ради заявив співголова депутатської фракції «ОПЗЖ» Вадим Рабінович.

Читайте також"Слуги народу" "охороняють" трибуну Ради від ОПЗЖ (відео)

«Ми ініціюємо процедуру імпічмента президента Зеленського, що познущався з виборців і з країни», - заявив він і додав: «Сьогодні вночі (а чорти завжди діють вночі) вперше за всю історію існування незалежної України було здійснено закриття трьох каналів». За словами Рабіновича, влада «дала команду вбивати незалежних журналістів», для цього утворили «спеціальну групу так званих патріотів».

Співголова фракції «ОПЗЖ» повідомив, що найближчим часом політсила проведе «надзвичайний з'їзд, який визначить наші подальші кроки».

На завершення виступу Рабінович заспівав: «Вставай, страна огромная». Під час виступу Рабіновича поряд з ним стояв народний депутат України Віктор Медведчук та ряд інших депутатів з фракції «ОПЗЖ».

Санкції проти соратника Медведчука

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK та NewsOne.

В Офісі президента вважають, що ці телеканали використовуються як інструменти російської пропаганди в Україні.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк