Ці літаки раніше перереєстрували в Молдові. Зараз їм заборонили входження у повітряний простір України.

На літаки нардепів з ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака, якими вони літали до Росії, накладено санкції.

Як пише ZN.UA із посиланням на власні джерела в СБУ, відповідне рішення було ухвалено ще минулої п'ятниці. Ці літаки були перереєстровані в Молдові після того, як були озвучені наміри США ввести проти Медведчука санкції.

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Медведчук і Козак постійно користувалися ними для прямих перельотів в Росію, що, як відомо, заборонено, пише ЗМІ.

Наслідком санкцій є заборона для цих літаків на входження у повітряний простір України, здійснення посадок тощо. Також їм заборонено брати пасажирів на території України.

Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким вводяться санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK і NewsOne.

Після цього канали відразу почали відключати від ефіру.

Рішення про санкції не підтримав спікер парламенту Дмитро Разумков, який був присутній на засідання РНБО і утримався від голосування.

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Автор: Юрій Годован