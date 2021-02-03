Правоохоронці підозрюють, що компанія причетна до незаконного видобутку вугілля в ОРДЛО і його поставок до Росії.

Канали соратника кума Путіна Тараса Козака, мовлення яких заблокували через накладені Україною санкції, фінансує компанія, яка веде свою діяльність в ОРЛО.

Про це повідомляють РБК-Україна та Українська правда з посиланнями на джерела у правоохоронних органах, СБУ, Радбезі.

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Йдеться про ТОВ "Торговый дом "Донские угли". Кошти частково спрямовуються "на фінансування деструктивної діяльності телеканалів "112", "ZIK" і "NewsOne", які здійснюють системну діяльність, спрямовану на реалізацію вигідних Росії наративів у контексті легалізації військової агресії на сході України та легітимізації окупації Криму, а також на дискредитацію внутрішньої та міжнародної політики України".

Правоохоронці підозрюють, що вказана компанія причетна до незаконного видобутку вугілля в ОРДЛО і його поставок до Росії. Податки перераховували «ЛНР» для здійснення терористичних актів і підтримання її діяльності.

У зв’язку з цим Служба безпеки 2 лютого відкрила кримінальну справу за статтею про фінансування тероризму.

Українська правда пише, що протягом 2017-2020 років зафіксували 46 порушень з боку телеканалів Медведчука. Зокрема, заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, розв’язування війни, розпалювання ворожнечі, вчинення терактів, посягання на права і свободи людини й трансляція осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Телеканалам оголосили 6 попереджень і склали 28 адміністративних протоколів. Тому СБУ рекомендувала РНБО застосувати санкції щодо телеканалів з пулу Віктора Медведчука.

Санкції проти "каналів Медведчука"

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

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Автор: УНІАН