Точицький очікує, що офіційна позиція ЄС буде 11 лютого.

У Європейському Союзі схвально поставилися до рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «NewsOne», «ZIK», «112 Україна».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявив на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Сьогодні, починаючи з самого ранку, з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально у Єврокомісії, Службі зовнішньої політики поставилися до вчорашнього РНБО по нашим санкціям. І вже є поки що неофіційна реакція. Однак, я думаю, що в ході візиту прем'єр-міністра до Брюсселя (на засідання Ради асоціації 11 лютого - УНІАН) ми почуємо і офіційну реакцію", - сказав він.

Санкції проти "каналів Медведчука"

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

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Автор: Леся Лещенко