Акушерка допомагала народженню дівчинки по Скайпу, оскільки "швидка", що відправили за жінкою, застрягла в болоті.

На Миколаївщині акушерка допомагала народженню дівчинки по Скайпу.

Історію новорічного дива розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Свій пост у соцмережі Кім супроводив фото щасливої мами та її новонародженої донечки.

Він розповів, що увечері 31 грудня в селі Бузьке у жінки почались пологи. Але швидка, що їхала до неї, застрягла в болоті, тож медикам на допомогу відправили ДСНС.

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Підключили акушерку з Нової Одеси, народжували по Скайпу. Поки звільняли машину породілля народила. Близько 00.00 на світ з'явилась дівчинка – мовиться у дописі.

Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, через телефон її консультувала лікарка жіночої консультації Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко, додав Віталій Кім.

Загалом вже 1 січня в Миколаївській області народились 12 діток – 5 дівчаток та 7 хлопчиків.

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Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, у новорічну ніч сили протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих дронів-камікадзе Shahed-131/136.

"Зіпсувати свято українцям не вийшло", - підкреслили військові.

Напередодні, вдень 31 грудня 2022 року, Росія запустила по Україні понад 20 крилатих ракет, 12 з них було збито, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У столиці постраждали 22 людини, загинув літній чоловік. У Хмельницькому госпіталізовано 8 мирних жителів, померла молода дівчина. У Миколаєві поранено шестеро людей, а троє - госпіталізовані. У Запоріжжі поранення отримали четверо цивільних, зокрема, дівчинка і вагітна жінка.

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