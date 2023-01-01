31 грудня дівчину було госпіталізовано у вкрай важкому стані.

У Хмельницькому померла поранена внаслідок вчорашньої атаки російських загарбників 22-річна дівчина.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм", - зазначив він.

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Гамалій висловив співчуття рідним та близьким загиблої.

Атака на Хмельницький

Напередодні Нового року і в ніч на 1 січня російські окупанти провели чергову масовану атаку на Україну. Так, росіяни в рамках масованого обстрілу України 31 грудня вдарили в тому числі і по території Хмельницької області. Внаслідок ворожих обстрілів Хмельницького було госпіталізовано 8 цивільних. Тоді повідомлялося, що дві жінки були госпіталізовані у важкому стані.

У місті російські ракети влучили у військовий об'єкт та АЗС, пошкоджено 13 будинків.

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