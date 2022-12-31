Одна людина в тяжкому стані.

У Миколаєві внаслідок влучання російських ракет є постраждалі, пошкоджені будинки.

"У результаті прильотів, в одному з районів міста виникла пожежа. Є пошкодження житлових будинків", - повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

Мер додав, що, за попередньою інформацією, є постраждалі.

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Начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім також надав інформацію про обстріл у своїх соцмережах.

"Шість поранених, троє госпіталізовано, трьом на місці надано допомогу", - сказав Кім.

За словами Кіма, сьогодні ворог змінив тактику обстрілу.

"За тенденцією сьогодні окупанти обстрілюють не лише критичну інфраструктуру. У багатьох містах (влучання – УНІАН) просто у житлові сектори, готелі, гаражі, просто дороги", - зазначає він.

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