У Миколаєві внаслідок влучання російських ракет є постраждалі, пошкоджені будинки.
"У результаті прильотів, в одному з районів міста виникла пожежа. Є пошкодження житлових будинків", - повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
Мер додав, що, за попередньою інформацією, є постраждалі.
Начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім також надав інформацію про обстріл у своїх соцмережах.
"Шість поранених, троє госпіталізовано, трьом на місці надано допомогу", - сказав Кім.
За словами Кіма, сьогодні ворог змінив тактику обстрілу.
"За тенденцією сьогодні окупанти обстрілюють не лише критичну інфраструктуру. У багатьох містах (влучання – УНІАН) просто у житлові сектори, готелі, гаражі, просто дороги", - зазначає він.
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