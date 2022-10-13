Наразі дитині надається медична допомога, тривають пошуки ще сімох людей.

З-під завалів зруйнованого цієї ночі окупантами будинку у Миколаєві рятувальники дістали 11-річного хлопчика.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі місто Миколаїв зазнало масованого обстрілу ракетами типу с-300. Є влучання у п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб", - повідомив він.

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Кім також наголосив, що загалом по місту було випущено 8 ракет С-300.

Обстріл Миколаєва сьогодні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 13 жовтня росіяни масовано обстріляли Миколаїв, є влучання у у п’ятиповерховий житловий будинок.

Відомо, що внаслідок обстрілу два поверхи будинку зруйновані вщент, решта - під завалами.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Українські військові продовжують відтісняти ворога в Херсонській області, де він вже змінює рубежі оборони на глибші. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв.км території на Херсонському напрямку.

У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула полк окупантів відразу на першу лінію в Херсонській і Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

За словами глави Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінга, Україна переламує ситуацію на війні проти "виснажених" російських сил. Армія РФ перебуває у виснаженому стані, а всі її попередні досягнення перетворюються на поразки.

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