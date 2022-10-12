Найбільш деморалізовані серед окупантів - піхотинці, вони розуміють, що помруть першими.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів про настрої окупантів на півдні України. Також він пояснив, чи небезпечні для ЗСУ "чмобіки" - мобілізовані в РФ чоловіки, яких країна-агресорка вже перекинула на фронт.

Про це Кім розповів у інтерв'ю УНІАН.

За його словами, на півдні вже є "мобіки", яких призвали в першу хвилю. Кім зазначив, що ці мобілізовані росіяни хочуть здаватися в полон, тому що вони зовсім не готові до війни.

"Як би ми над ними не сміялися, і наскільки б вони не були небоєздатними, це все одно люди. І якийсь відсоток з них вміє стріляти. Це все одно нам додає проблем. Хочуть вони чи не хочуть, вони будуть присутні і створювати загрозу нашим Збройним силам. Нам більше доведеться працювати. Чи створюють вони серйозну загрозу - не готовий сказати. Це військові повинні говорити і аналізувати. Я розумію тільки те, що у багатьох з них немає мотивації, вони хочуть здаватися, вони не підготовлені", - розповів глава Миколаївської ОГА.

Кім зазначив, що проект "Хочу жити", в рамках якого окупанти можуть здатися в полон, демонструє хороші результати. Військові РФ швидко розуміють, що не хочуть воювати.

"Який відсоток здався в полон добровільно, Я не знаю. Але "помру за батьківщину" у них не присутнє. Одиниці з промитою головою таке ще говорять, але основна маса після першого обстрілу дуже швидко розуміє, що не на ту війну вони приїхали і їх обдурили", - додав Кім.

Також він розповів про настрої окупантів. За словами Кіма, на Херсонському та інших напрямках можна спостерігати одну і ту ж картину: частина росіян "біжить без оглядки", частина здає ЗСУ дані, а ще одна частина - все ж збирається воювати.

"Не зрозуміти, що у кожного з них в голові. У них стоять загороджувальні загони, які не дають відступати, це факт. Є ті кадрові військові, які хочуть воювати, в тому числі чеченці. Вони збираються воювати, але не хочуть цього робити на "передку", тому йдуть в заградзагони або тил, де стріляють з артилерії по наших містах. Найбільше страждає піхота, яка дійсно отримує багато шкоди. Саме піхота в першу чергу і вмирає. Тому вони самі деморалізовані, і вони розуміють, що їх кинули просто "на м'ясо", - зазначив Кім.

За словами глави Миколаївської ОГА, шанс того, що ВСУ зможуть узяти Херсон "малою кров'ю", є. Однак все одно не варто забувати, що противник все ж існує.

"Він існує з певними силами і засобами, зі своїм планом. Те, що у росіян в планах немає залишення міста - це факт. Але те, що вони готуються втекти - це теж факт", - резюмував Кім.

Ситуація на півдні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині окупанти намагалися просунутися на одному з напрямків. Вночі ворог намагався вести розвідку трьома безпілотниками типу "Орлан-10", але всі вони ліквідовані Силами оборони.

Увечері 12 жовтня стало відомо, які п'ять населених пунктів ЗСУ звільнили на Херсонщині. Це Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка та Красне.

У Генштабі також розкрили подробиці нових потужних ударів ВСУ по рашистам. Ворог несе великі втрати.

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