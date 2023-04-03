Раніше чиновник приїжджав з ревізією на Запорізьку АЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує приїхати "в гості" у Москву вже найближчими днями.

Про це стало відомо за підсумками телефонної розмови Гроссі та глави МЗС Італії Антоніо Таяні, повідомляє італійське телебачення Rai.

Під час переговорів сторони торкнулися питання демілітаризації Запорізької АЕС, яку нещодавно відвідав глава МАГАТЕ.

Відео дня

Також наголошується, що в розмові з Гроссі італійський міністр підтримав ініціативи МАГАТЕ з приводу безпеки станції.

"Таяні підтвердив, що італійський уряд рішуче підтримує цю перспективу, в тому числі з урахуванням місії, яку Гроссі збирається здійснити у Москву найближчими днями", - заявили в МЗС Італії.

Візит Гроссі на Запорізьку АЕС

Нагадаємо, що 29 березня главі МАГАТЕ Рафаелю Гроссі вдалося прорватися у тимчасово окупований Енергодар (Запорізька область) для візиту на АЕС, яку взяли в "заручники" російські окупанти.

Після своєї поїздки Гроссі констатував, що на території станції спостерігається посилення концентрації військ РФ. У цьому контексті він заявив, що станцію "більше неможливо захищати".

Пізніше в офісі президента оцінили заяви Гроссі, вказавши, що практичної вигоди від відвідування місією ЗАЕС - ні, адже станція все ще знаходиться під контролем Російської армії.

Вас також можуть зацікавити новини: