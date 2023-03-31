Агентство не реалізовує свої заяви на практиці.

Візити МАГАТЕ на ЗАЕС і заяви за підсумками поїздок — це лише голослівні твердження, які не реалізовуються на практиці. Агентство виконує тільки власну місію.

Такі коментарі в інтерв'ю 24 каналу дав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він нагадав, що МАГАТЕ півроку намагається реалізувати план зі створення безпечної зони навколо ЗАЕС. Однак агентство не змогло досягти своєї мети і повернути атомну електростанцію під законний контроль України.

"Це підкреслює якість цих міжнародних інституцій і впливи на ці інституції Росії. Вони суттєві. На жаль, це тільки голослівні твердження, які не мають ніякого бажання бути реалізованими в якомусь конкретному логічному плані. Тобто приїхали, щось заявили, виконали свою місію", — заявив Подоляк.

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За словами радника керівника ОПУ, Останній візит директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на ЗАЕС лише в черговий раз показав, що агентство нездатне ефективно вирішити питання з тимчасовою окупацією атомної електростанції.

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Наприкінці березня Гроссі підтвердив, що виступає за створення певної форми захисту захопленої атомної електростанції. За його словами, потрібно пояснити людям, як діяти для забезпечення безпеки об'єкта.

Гендиректор МАГАТЕ 29 березня відвідав Запорізьку АЕС вдруге з моменту її окупації. Він приїхав на ЗАЕС у супроводі рашистів.

Після візиту Гроссі заявив, що атомну електростанцію вже неможливо захистити. Причиною керівник назвав посилення військової активності в регіоні.

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