За словами президента, він не відчуває, що рішення знаходиться "близько".

Президент України Володимир Зеленський сумнівається у швидкому вирішенні проблеми, пов'язаної із захистом і безпекою Запорізької АЕС, яка тимчасово окупована росіянами.

Такою думкою голова держави поділився в інтерв'ю Associated Press. Як повідомили журналісти з посиланням на слова Зеленського, президент виступає проти будь-яких кроків, які узаконять контроль Росії над Запорізькою АЕС. При цьому Україна не бачить, що угоду щодо захисту атомної електростанції вдасться укласти в найближчому майбутньому.

"Сьогодні я цього (наближення рішення щодо захисту ЗАЕС — УНІАН) не відчуваю", — заявив Зеленський.

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Окупація ЗАЕС: остання інформація

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в ході виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні заявив, що у агентства з'явилося "життєздатне" рішення щодо Запорізької АЕС. За словами керівника, він працював над цією ідеєю кілька місяців і потребує міжнародної підтримки. Однак суть плану Гроссі не розкрив.

Пізніше гендиректор МАГАТЕ заявив про скасування рішення створити демілітаризовану зону навколо тимчасово окупованої атомної електростанції. Причиною стали труднощі в реалізації цієї ідеї.

У МАГАТЕ допускають можливість відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередач в результаті дій рашистів.

Гроссі відвідає атомну електростанцію другий раз з моменту її окупації. Мета візиту — оцінити ситуацію і "поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт в цих безпрецедентних і дуже складних умовах".

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