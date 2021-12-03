3 грудня у Львові директор Будинку вчених Роман Славітич раптово помер під час візиту у мерію.

Телеведучий Володимир Остапчук відреагував на смерть директора Будинку вчених у Львові, де у День річниці пам’яті за жертвами Голодомору проходила скандальна вечірка з участю шоумена.

Допис відповідного змісту з’явився в Instagram Остапчука.

Шоумен обмежився коротким текстом, закривши коментарі.

"Стрічка принесла жахливу новину, помер Роман Ілліч Славітич, директор львівського Будинку вчених. Реально страшно. Співчуття рідним", – написав телеведучий.

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Що передувало

3 грудня у Львові директор Будинку вчених Роман Славітич раптово помер під час візиту у мерію. За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов до кабінету. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів.

Працівники викликали "швидку" і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора.

Після прибуття на місце медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години боролися за життя, але врятувати не вдалось.

"Голодна туса": що відомо про скандальну вечірку блогерів у Львові

У День пам'яті жертв Голодомору львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові у Будинку вчених велику БДСМ-вечірку. Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліска.

Серед гостей, які активно ділилися відео в Instagram, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких і "мільйонники": Наталі Литвин, Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо та інші.

Розважав гостей вечірки Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках, тости, які вимовляли, стоячи на столах.

Оренда залу в Будинку вчених блогеру Заліско обійшлася близько 35 тисяч гривень, а ще 4 тисячі доларів він заплатив за роботу ведучого Володимира Остапчука.

Після резонансу в ЗМІ відомі українські компанії заявили, що припиняють співпрацю з блогерами-мільйонниками, які потрапили в скандал через вечірку.

Разом з тим гучною вечіркою блогера Заліско зацікавилися правоохоронці.

Володимир Остапчук уже попросив вибачення за цю вечірку і наголосив, що шанує і поважає День пам'яті жертв Голодомору, а обидва брати його дідуся померли від голоду.

Автор: Віолетта Орлова