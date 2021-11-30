Заліско поскаржився, що ця вечірка обернулася для нього дуже боляче і за два дні він залишився без всіх джерел доходу.

Скандальний український блогер-мільйонник Олександр Заліско, який 22 листопада у День пам'яті жертв голодоморів влаштував у Львові гучну БДСМ-вечірку на честь свого дня народження, записав офіційне відеозвернення щодо скандалу.

На своїй сторінці в Instagram Заліско звернувся до всіх тих, хто став учасником цієї інформаційної події. Він поскаржився, що ця вечірка обернулася для нього дуже боляче і за два дні він залишився без всіх джерел доходу.

"Друзі, підписники, хейтери! Вчора, зізнаюся, я не хотів втручатися в інформаційне поле, яке виникло навколо моєї персони. Я розумів, що це треба пережити і перетерпіти. Сьогодні ж я хочу, я повинен записати це відео. Сприймайте його як офіційне звернення, мою офіційну реакцію на гучну подію, яка відбулася навколо мене і яка дуже боляче обернулася для мене, і яка гучно і резонансно звучить зараз на всіх порталах і центральних каналах країни. 27 листопада я святкував свій день народження. Як і кожного року - з розмахом, з яскравими і цікавими людьми, яких я дуже люблю і сильно поважаю. Все б нічого, але в цей день цього року припав День пам'яті жертв голодомору. Насправді мало хто знає, навіть серед тих, хто пише гнівні коментарі, що ця дата "плаваюча": День пам'яті вшановується кожну четверту суботу листопада. Я й сам, з соромом признаюся, не знав. Раніше цей день не припадав одночасно з моїм днем народження. Хтось з гостей запостив сторіз, які ми робимо щодня, з невинним і необдуманим текстом, який хтось інший трактував двояко. Ніхто з гостей, ні я не мали на менті образити почуття людей, які вшановували день пам'яті цієї жахливої історичної події, які всі ми українці маємо вшановувати, хоча і не задумуємося про це. Але це вже відбулося. Необдумано і ненавмисно. Я визнаю. Що тут скажеш? Я не політик. Я блогер. І це не мій профіль складно, глибоко, аналітично мислити. Я просто показую своє життя. Я міркував нескладно: святкувати день народження "до" - погана прикмета, я це уже перевірив, "після" - починається піст, гості вільні тільки у вихідний. Коли я запрошував гостей на свято, я не звернув увагу на те, що ще буде відбуватися у цей день. Ну затупив, визнаю. Але як доросла, свідома людина, я повинен визнавати помилки і відповідати за вчинки. Я готовий це робити і приймаю наслідки своїх дій. Ці дні стали для мене важкими, дуже важкими! Мене викликали на допит до слідчого. Формально - через порушення карантинних норм. Але я розумію, що насправді за інше. За дві доби мене позбавлено практично всіх джерел доходів. Найбільші національні бренди розірвали угоди зі мною і відмовилися від подальшої співпраці. Чи удар це для мене? Величезний! Я читаю тони злісних коментарів і погроз. Як власне і тони коментарів підтримки від людей, які розуміють мої відчуття і те, що я нікого не хотів образити", - заявив Заліско.

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Блогер вкотре попросив вибачення.

"Зараз я хочу щиро перепросити у тих людей, чиї почуття і патріотичні цінності я абсолютно ненароком і ненавмисне зачепив. Повірте, це точно було зроблено ненавмисно, вперше і востаннє! Це була необдумана помилка, не більше", - наголосив він.

Разом з тим Заліско вирішив "винести це питання на інший вищий рівень".

"Так склалося, що в цей день народилося багато людей, так само як і в інші траурні для України дати. В суботу вся мережа була заповнена різними святкуваннями, в тому числі днів народжень, весіль, вечірок. Розважальні заклади, нічні клуби та ресторани працювали. Ті ж самі телеканали, які зараз з обуренням експлуатують цей інфопривід, в суботу транслювали гумористичний контент. Виникає питання: а чи можемо ми запитувати по факту щось з тих, коли на законодавчому рівні все це дозволено? Запитувати з тих, хто має свій особистий привід веселитися в ці дні? Можемо. Тому що порушуються моральні принципи. Але це в природі людини святкувати свої дні: так ми відволікаємося і продовжуємо жити. Хотілося б визначитися на законодавчому рівні, в законодавчому полі, щоб більше ніхто не потрапляв у схожу ситуацію, і щоб більше ніхто не був ненавмисно ображеним. Дякую вам за увагу, за розуміння! Ціную підтримку друзів і думку ненависників, які відкрили очі. Зараз треба побути наодинці і багато чого переосмислити. Всім гарного дня", - завершив Заліско.

"Голодна туса": що відомо про скандальну вечірку блогерів у Львові

У День пам'яті жертв Голодомору львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові у Будинку вчених велику БДСМ-вечірку. Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліска, який має в Instagram більше одного мільйона підписників.

Серед гостей, які активно ділилися відео в Instagram, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких і "мільйонники": Наталі Литвин, Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо та інші.

Розважав гостей вечірки Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках, тости, які вимовляли, стоячи на столах.

Оренда залу в Будинку вчених блогеру Заліско обійшлася близько 35 тисяч гривень, а ще 4 тисячі доларів він заплатив за роботу ведучого Володимира Остапчука.

Після резонансу в ЗМІ відомі українські компанії заявили, що припиняють співпрацю з блогерами-мільйонниками, які потрапили в скандал через вечірку.

Разом з тим гучною вечіркою блогера Заліско зацікавилися правоохоронці. Він вибачився перед тими, чиї почуття зачепив своєю вечіркою.

Володимир Остапчук уже попросив вибачення за цю вечірку і наголосив, що шанує і поважає День пам'яті жертв Голодомору, а обидва брати його дідуся померли від голоду.

Автор: Вікторія Гордієнко