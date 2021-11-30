Остапчук додав, що шанує і поважає День пам'яті жертв Голодомору, а обидва брати його дідуся померли від голоду.

Відомий український ведучий і актор Володимир Остапчук потрапив у гучний скандал через БДСМ-вечірку у Львові, яку влаштував блогер Олександр Заліско в День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада. Остапчук був ведучим цього дійства та публікував сторіз у своєму Instagram.

"Друзі, хочу вибачитися за ті недоречні сторіз 27 листопада, де я працював ведучим, і які дали можливість скомпрометувати мене і мою позицію", - написав Остапчук в своєму Instagram.

Він підкреслив, що ніяким чином його сторіз не мали відношення до Дня пам'яті.

"Навіть самому собі мені складно пояснити, як я міг не подумати в ту секунду, який це день і скільки болю і печалі за ним стоїть... Я не можу повернутися до минулої суботи і змінити свій вчинок, але я можу вибачитися за нього", - зазначив він.

Остапчук додав, що шанує і поважає День пам'яті жертв Голодомору, а обидва брати його дідуся померли від голоду.

Його дружина Христина Остапчук написала під постом, що пишається ним і зазначила, що цей скандал не має ніякого відношення до її чоловіка.

У своїх сторіз вона також відповіла на питання щодо скандальної вечірки.

"Вова перед тим, як бере замовлення на роботу не відкриває календар, щоб подивитися, яке свято, або траур в цей день... Давайте будемо чесними, ви відкриваєте календар, щоб подивитися, святкувати вам ваш ДР чи ні, у зв'язку з траурами, або церковними, наприклад, святами?" - написала вона.

"Блогерська голодна туса": що відомо про скандальну вечірку у Львові

У День пам'яті жертв Голодомору львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові у Будинку вчених велику БДСМ-вечірку. Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліско, який має в Instagram більше одного мільйона підписників.

Серед гостей, які активно ділилися відео в Instagram, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких і "мільйонники": Наталі Литвин, Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо та інші.

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Розважав гостей вечірки Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках, тости, які вимовляли, стоячи на столах.

Оренда залу в Будинку вчених блогеру Заліско обійшлася близько 35 тисяч гривень, а ще 4 тисячі доларів він заплатив за роботу ведучого Володимира Остапчука.

Після резонансу в ЗМІ відомі українські компанії заявили, що припиняють співпрацю з блогерами-мільйонниками, які потрапили в скандал через вечірку.

Разом з тим гучною вечіркою блогера Заліско зацікавилися правоохоронці. Він вибачився перед тими, чиї почуття зачепив своєю вечіркою.

Автор: Вікторія Гордієнко