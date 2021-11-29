Оренда зали у Будинку вчених і гонорар ведучому Володимиру Остапчуку обійшлися у 35 тисяч гривень та 4 тисячі доларів відповідно.

Оренда зали у Будинку вчених у Львові для проведення вечірки з елементами еротики з нагоди дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліска, яке він святкував, коли в Україні вшановували пам’ять жертв голодоморів, обійшлася йому у близько 35 тисяч гривень, ще 4 тисячі доларів він заплатив за роботу ведучого Володимира Остапчука.

Як розповів УНІАН заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш, керівництво закладу тепер шкодує, що надало приміщення блогерам.

"Вони винаймали невелику залу на 40 осіб. Заплатили близько 35 тисяч гривень. Але якби ми знали програму того святкування, що там буде така вульгарщина, ми б нізащо не погодилися. Тепер будемо добре думати, кому і що надаємо в оренду", - прокоментував він.

Гонорар ведучому Володимиру Остапчуку, який опублікував у соцмережі фото з вечірки, назвавши її "голодною тусою", довелося виплачувати в іноземній валюті.

Як повідомив менеджер Володимира Остапчука, за проведення дня народження він бере 4 тисячі доларів, незалежно від міста та кількості гостей. Також замовник оплачує логістику – авіаквитки в обидва напрямки, готель та добові. Кількість гостей на святі значення не має.

Читайте такожУ Львові блогери влаштували БДСМ-вечірку у День пам’яті жертв Голодомору, ведучим був Остапчук (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, 27 листопада, коли в Україні вшановували пам'ять жертв голодоморів, блогер Олександр Заліско із Чернівців влаштував у Будинку вчених у Львові вечірку з елементами еротики на честь свого дня народження. На неї були запрошені інші відомі інстаграм-блогери, кожен з яких має понад мільйон підписників.

Розважав гостей вечірки популярний актор і ведучий Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках. Згодом фото і відео з вечірки з’явились в одній із соцмереж, що викликало обурення українців.

Сьогодні, 29 листопада, влада Львова через порушення карантинних вимог постановила тимчасово призупинити господарську діяльність Будинку вчених.

Автор: Мирослава Бзікадзе