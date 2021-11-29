Кілька великих брендів заявили, що не підтримують дії блогерів-мільйонників та переглянуть ділові відносини з ними.

Відомі українські компанії припиняють співпрацю зі скандальними блогерами-мільйонниками, які влаштували БДСМ-вечірку в роковини Голодомору. Цей захід в Мережі охрестили "блогерською голодною тусою".

Про це повідомив активіст Андрій Смолій у Facebook.

Читайте такожСтало відомо, у скільки обійшлася скандальна вечірка блогерів у ЛьвовіСмолій обурився, що лідери думок організували гучну вечірку у День пам’яті жертв Голодомору. Активіст тегнув відомі компанії, що співпрацюють з блогерами-мільйонниками, які "засвітилися" на скандальному заході, й попросив озвучити позицію щодо можливості подальшої співпраці з ними.

Пізніше у коментарях з’явилися коментарі "Метро", "Нової пошти", LOVARE, Rozetka та українського бренду чоловічих костюмів "Andreas Moskin". Ці компанії пообіцяли припинити співпрацю з блогерами та переглянути наявні контракти з ними.

Зокрема, Rozetka пообіцяла переглянути співпрацю з гостями скандальної БДСМ-вечірки.

"Нова пошта" зазначила, що не підтримує висміювання пам’ятних подій та їх знецінювання у будь-якому вигляді.

"Безумовно, ми будемо враховувати нещодавній інцидент у нашому виборі лідерів думок для подальшої співпраці. Наразі з блогерами, про яких йде мова, у нас немає чинних контрактів та домовленостей та, з огляду на їх дії, не буде", - йдеться у позиції компанії.

Компанія "Метро" зазначила, що розділяє біль українського народу та з великою повагою ставимось до пам’яті жертв Голодомору.

"Саме тому, компанія METRO Україна вважає неприйнятним для себе продовжувати співпрацю з блогерами Олександром Заліском, Олександрою Пустовіт, Наталією Литвин, Олександром Куровським, Дариною Запісочною, Тетяною Самбурською та ведучим Володимиром Остапчуком, поведінка та дії яких демонструють зневагу до трагічних подій української історії", - зазначили у компанії.

Бренд LOVARE також заявив, що не підтримує подібні витівки інфлюенсерів й припиняє з ними співпрацю.

Водночас мобільний оператор Kyivstar пообіцяв "вивчити деталі цієї ситуації та з'ясувати позицію блогера-партнера, щоб прийняти правильне рішення".

Як повідомляв УНІАН, у день, коли в Україні відзначали пам'ять жертв голодоморів, львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові в Будинку вчених велику БДСМ-вечірку. Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліско, який має в Instagram більше одного мільйона підписників.

Зазначимо, серед гостей, які активно ділилися відео в Instagram, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких й "мільйонники":

Наталі Литвин (1 мільйон підписників);

Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників);

Валерія Юрченко (1,3 мільйона підписників);

Саша Бо (1,9 мільйона підписників).

Розважав гостей вечірки популярний актор і ведучий Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках, тости, які промовляли, стоячи на столах.

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Автор: Марта Гичко