Керівник Будинку вчених Роман Славітич знепритомнів просто у приміщенні міськради.

Вранці п’ятниці, 3 грудня, у приміщенні Львівської міської ради стало зле директорові Будинку вчених, який прийшов на прийом до заступника мера Андрія Москаленка. Врятувати чоловіка не вдалося.

Про це повідомили у пресслужбі львівської мерії.

"Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів", — йдеться в повідомленні.

Заступник Андрія Садового зазначив, що Славітич прийшов на прийом до нього, утім не дочекався зустрічі.

"Вчора ввечері директор Будинку вчених зателефонував до мене і попросив про зустріч. Ми домовились зустрітись сьогодні о 8 ранку. Пан Роман прийшов трохи швидше", — розповів Москаленко.

На місце викликали швидку, однак реанімаційні заходи не дали результату.

"Протягом години боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось. Роману Славітичу було 75 років. Громада міста висловлює співчуття рідним та близьким пана Романа", — зазначили в мерії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Будинок вчених у Львові опинився в центрі скандалу.

"Блогерська голодна туса": що відомо про скандальну вечірку у Львові

У День пам'яті жертв Голодомору львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові у Будинку вчених велику БДСМ-вечірку. Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліско, який має в Instagram більше одного мільйона підписників.

Серед гостей, які активно ділилися відео в Instagram, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких і "мільйонники": Наталі Литвин, Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо та інші.

Розважав гостей вечірки Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках, тости, які вимовляли, стоячи на столах.

Оренда залу в Будинку вчених блогеру Заліско обійшлася близько 35 тисяч гривень, а ще 4 тисячі доларів він заплатив за роботу ведучого Володимира Остапчука.

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Автор: Анастасія Печенюк