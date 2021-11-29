Сам Володимир Остапчук опублікував фото застілля з написом російською "Блогерська голодна туса". Але згодом видалив знімок з Instagram.

У день, коли в Україні відзначали пам'ять жертв голодоморів, львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові в Будинку вчених велику БДСМ-вечірку. Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліско, який має в Instagram більше одного мільйона підписників.

Як написав львів'янин Володимир Беньо на своїй сторінці у Facebook, за це дійство має бути соромно всім свідомим українцям, міжнародним і українським брендам, що платять блогерам за пости, репости, реклами, беруть участь в їхніх розіграшах.

"У день пам’яті жертв, замордованих штучно створеними кривавим режимом Голодоморів в Україні у 1921−22рр, 1932−33рр, 1946−47рр., зробили у Львові, в об’єкті національної спадщини, Будинку вчених, за 500 м від пам’ятника де сотні львів’ян, всіма сім’ями, водночас йшли ставити лампадки та свічки пам’яті - те, за що соромно має бути всім свідомим українцям, міжнародним і українським брендам, що платять їм за пости, репости, реклами, беруть участь в їхніх розіграшах і т.п.", - написав Беньо.

Зазначимо, серед гостей, які активно ділилися відео в Instagram, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких й "мільйонники":

Наталі Литвин (1 мільйон підписників);

Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників);

Валерія Юрченко (1,3 мільйона підписників);

Саша Бо (1,9 мільйона підписників).

Розважав гостей вечірки популярний актор і ведучий Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках, тости, які промовляли, стоячи на столах. Спершу Остапчук опублікував кілька фото застілля з написом "Блогерська голодна туса", але згодом фото видалив з Instagram.

28 листопада ввечері іменинник Заліско опублікував "спростування-пояснення" святкування. Мовляв, це його день народження, який він, як і щороку, відсвяткував так, як захотів. На його думку, так, як засуджують його вечірку, мали б засуджувати тисячі людей в Україні, які у цей день співали, танцювали та веселилися на інших заходах.

"Найграндіозніша вечірка року відбулася. Це було так кайфово. Дякую кожному, хто був вчора. Настільки емоційно, щиро, відверто і по-справжньому. Як це було КРУТООООО! Відсвяткувати своє 29-ти річчя вийшло гучно. Наскільки гучно, що всі раптово стали супер правильними і блогери винні у всіх проблемах світу. День пам’яті жертв голодомору - важливий день. І я поважаю людей, які і правда згадують і запалюють свічку. Але не в сторіз в інстаграмі. А щиро. І не кричать популістськими заявами які вони правильні і після сторіз з свічкою ідуть в караоке, на концерт, в ресторан з друзями чи на футбол. До чого це лицемірство? Чому люди тільки шукають кого б це у чомусь звинуватити? Їм настільки скучно жити? Вчора працювало все: телебачення, розважальні шоу, люди святкували весілля і безліч різних забав. Тому досить розпиляти інформаційну "отруту" навколо! Я народився 27 листопада! Я не вибирав цей день. Він вибрав мене! І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені!" - написав Заліско на своїй сторінці в Instagram.

Згодо Заліско повідомив, що його викликали до поліції через гучне святкування дня народження.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щороку у четверту суботу листопада вшановують пам’ять жертв голодоморів.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років.

О 16:00 розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання, потім відбудеться акція "Запали Свічку пам’яті".

Традицію ставити запалену свічку у вікнах своїх осель на знак вшанування виморених голодною смертю ініціював у 2003 році відомий історик, політолог, дослідник Голодомору 1932-1933 років Джеймс Мейс.

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Автор: Вікторія Гордієнко