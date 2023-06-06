Воєнний злочин скоїли окупанти зі Ставропольського краю РФ.

Стало відомо, який саме підрозділ окупаційної армії здійснив підрив дамби Каховської ГЕС.

Як повідомляє блогер "Николаевский Ванек", цей воєнний злочин скоїли окупанти 205 мотострілецької бригади збройних сил РФ, що базується у Ставропольському краю РФ.

"За нашими даними, підрив ГЕС здійснено особовим складом 1 батальйону 205 мотострілецької бригади ЗС РФ", - зазначив блогер.

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Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, яка розташована від Херсона вище за течією Дніпра.

Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО і заявив, що підрив окупантами дамби Каховської ГЕС лише підтверджує, що кожен метр української землі вони використовують для терору.

В Енергоатомі заявили, що підрив російськими військами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), проте ситуація контролюється.

Відомо, що дамба отримала критичні пошкодження. Наразі південні території України можуть залишитися без електрики та води. Існує велика ймовірність підтоплення. У Херсонській ОВА кажуть, що рівень води через підрив дамби стане критичним упродовж п'яти годин. Людей попередили про термінову евакуацію в інші області України.

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