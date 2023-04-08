Священик покинув територію регіону і, можливо, країну.

Правоохоронці оголосили в розшук Ігоря Слободяна. Це піп УПЦ Московського патріархату, який побив військовослужбовця Артура Ананьєва у Хмельницькій області.

Інформація надійшла з офіційного сайту Міністерства внутрішніх справ України. Всіх людей, хто володіє інформацією про місцезнаходження Слободяна або іншими корисними відомостями про нього, просять телефонувати за наступними номерами: 102, 0968750613, 0673823119, 0382692211, 0382692364. Зараз на основі заяви Ананьєва, яку він написав 3 квітня, триває розслідування.

Як передає "Поділля News", про це розповіла начальниця сектору комунікацій ГУ Нацполіції Хмельницької області Інна Глега: "У нас за фактом проводиться розслідування, оголошено про підозру за статтею 125. Стаття 125 ККУ – це легкі тілесні ушкодження, це є проступок згідно з чинним законодавством. А у випадку з проступками — такого поняття, як обрання запобіжного заходу, немає. Оголосили про підозру. Далі — опитування, слідчі дії. Це таємниця досудового розслідування".

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Побиття військового на Хмельниччині: що відомо

Інцидент стався 2 квітня у Свято-Покровському кафедральному соборі у Хмельницькому. Військовий прийшов в храм і запитав, скільки ще людей повинні загинути, щоб громадяни перестали ходити в Московський патріархат. Потім на Ананьєва накинулися попи, повалили додолу і притиснули головою до підлоги.

Пізніше солдат розповів, хто брав участь у побитті. За його словами, одним з нападників був місцевий кримінальний авторитет "Мийка".

Після інциденту в Хмельницькій області заборонили діяльність УПЦ МП, а землі Свято-Покровського кафедрального собору відібрали у попів Московського патріархату.

Депутат Хмельницької міськради Олександр Василишин 4 квітня повідомив, що Слободян втік з Хмельницького після вручення підозри. Він також міг покинути територію України.

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