Заступник начальника ОВА Сергій Тюрін закликав містян "знизити градус напруги".

Мітинг зібрався під Свято-Покровським Кафедральним собором УПЦ МП у Хмельницькому, де попи побили українського військового. Під час акції протесту сталися сутички.

Місцеве видання vsim.ua повідомило, що близько 18:00 жителі Хмельницького зібралися біля собору на вулиці Володимирській. Учасники акції кричали "Геть московського попа" та "Слава Україні!".

При цьому на одному з оприлюднених відео видно, що в натовпі сталася сутичка та штовханина. На місці працюють правоохоронці.

Відео дня

В свою чергу заступник начальника ОВА Сергій Тюрін у Facebook повідомив, що правоохоронці розслідують інцидент і вже незабаром нададуть правову оцінку діям обох сторін.

"Зі свого боку хочу нагадати, що ми живемо у цивілізованій країні, де панує верховенство права. Ми не московити і не будемо уподібнюватися їхнім шляхам вирішення конфліктних ситуацій. Як і личить цивілізованим людям, ми будемо будь-які конфлікти розв'язувати у правовий та законний спосіб", - зазначив він.

Тюрін закликав громадян "знизити градус напруги" та надати можливість відповідним службам вирішити конфліктну ситуацію у правовий спосіб.

"Обласна адміністрація й надалі продовжуватиме тримати контроль у цій ситуації", - підкреслив заступник голови ОВА.

Побиття війського попами УПЦ МП в Хмельницькому - що відомо

2 квітня у соцмережах поширилося відео, як в одному з храмів УПЦ МП у Хмельницькому священник та віряни побили військового, який запитав про те, скільки ще людей має загинути, щоб вони перестали відвідувати церкву УПЦ МП.

Свідки викликали до храму поліцію. Згодом у коментарі місцевим ЗМІ правоохоронці заявили, що наразі вирішується питання про притягнення військового до адмінвідповідальності за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство), бо він розпочав словесну перепалку та скинув на підлогу Євангелія.

Також за фактом побиття військовослужбовця правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно священика за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що ситуація із Києво-Печерською лаврою та побиття військового у Хмельницькому мають стати "залізобетонним" аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати за законопроект про заборону УПЦ МП.

Він також наголосив, що на позачерговій сесії міськрада припинить користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади.

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