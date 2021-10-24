Портал у "червоні" зони. Як прослизнути повз карантинні обмеження на міжобласному транспорті

​​​​​​​Карантинні обмеження, зокрема можливість переміщуватись між областями лише за наявності сертифікату про вакцинацію або ПЛР-тесту, викликають у багатьох українців обурення. Попри те, що на вокзалах можна безкоштовно щепитися, а тест зробити за 350 гривень, існує ймовірність, що поряд з вами в автобусі чи потязі буде противник вакцинації. Наскільки вона висока?

Україна на поточному тижні почала жити з новими обмеженнями, які стосуються правил переміщення між областями. ТСН.Тиждень спробував дізнатися, чи вдасться проїхатися між областями так, як цього більше робити не можна? Чи покарає поліція? Чи залишить посеред дороги перевізник?

"Червона" країна

Поки вся країна, схоже, тисне на гальма перед остаточним зіткненням з ковідом, він уже збирає свої жертви: літніх, дорослих, взявся й за дітей. Днями убив тримісячне немовля на Тернопільщині. Якщо "пощастить", кілер просто покалічить. Приміром, відріже кінцівки через тромбози в ногах.

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"Ситуація ускладнилася тим, що почастішали тромбування як дрібних, так і великих судин", - розповідає ТСН.Тижню хірург восьмої міської лікарні Києва Андрій Цвих.

І саме тромби зараз головна особливість цієї хвилі ковіду. "Тромбози магістральних судин легеневих призводять до смерті", - каже лікар.

Аби не довелося бити у дзвони церковні, вже сьогодні медики б’ють у набат: "Будь ласка, вакцинуйтеся!".

Шість "червоних" областей від початку тижня. Львів - поки неофіційно - теж долучив себе до найсерйознішої карантинної зони. З дня на день "червоним" може стати Київ. У Хмельницькому під лікарнею вервиця зі "швидких". В кожній - по ковідному хворому. В Одесі, яка офіційно "червона", бояться, аби не довелося розгортати мобільні шпиталі. У звичайних, кажуть, вже бракує місць.

Щось схоже - майже в кожному великому і малому місті. Ліжка з киснем для хворих - дефіцит. Лікарі - на вагу золота. А свіжа заява секретаря Радбезу Данілова - як холодний душ: "Я нікого не хочу лякати, але якщо ми не будемо вакцинувати 350-400 тисяч осіб щодоби, у нас будуть дуже-дуже складні часи".

Прогнозує, що щодня від коронавірусу в Україні помиратимуть понад тисячу людей! Єдиний вихід врятуватися - масова вакцинація.

Затяті антивакцинатори

Можливо, це днями вберегло б і багатодітну матір у Львові, яка навідріз відмовилася щепитися. Але, як наслідок, залишила свої чада сиротами.

"Ми двічі її реанімували, двічі повертали до життя. На жаль, вся родина дійсно активні противники вакцинації", - розповіла ТСН.Тижню завідувачка реанімаційного відділення лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

Наразі у "червоних" містах люди масово штурмують пункти щеплень. Та не стільки за життя своє злякалися, скільки - звільнень. І зізнаються у цьому в чергах: "Мене вже оштрафували, невідомо, за що. Немає такого наказу про вакцинацію…", "У нас є наказ, що не будуть пускати на роботу…".

Країна на межі ковідного апокаліпсиса. Ковідні лікарні і ліжка в реанімаціях "забиті". У стаціонарах понад 90 відсотків - саме невакциновані пацієнти. Та молитви лікарів – безсилі перед аргументами спеціалістів з "міцним імунітетом", які всіх підозрюють, нікому крім себе не вірять, а ковід вважають змовою. Принаймні поки з такою ж силою не вимагатимуть кисню в переповненій лікарні.

"Це дебілізм! Хто його придумав? Це все – наповнення бюджету", - запевняла ТСН.Тиждень одна з пасажирок автобусу на автовокзалі.

"Я без тесту і не хочу його робити", - запевняє ще один пасажир.

"Для чого мені та вакцина? Я не буду її робить. Принципово!", - каже вже пасажир на залізничному вокзалі.

"700 гривень платити! За який хрін?", - обурюється літня жінка.

"Я не хочу! Ви мені даєте гарантію, що, якщо я зроблю вакцину, я не захворію?", - каже ще один пасажир залізниці.

Саме через таких переконаних ТСН.Тиждень провів експеримент, щоб знати, чи не опиняться вони поруч, коли ми будемо їхати у транспорті.

Експеримент №1. "Зелений коридор"

Маленька станція Ставище на Житомирщині. Тут проїжджає електричка "Житомир-Київ". Маршрут популярний, тому навіть в такому відлюдькуватому місці назбирує пасажирів. З середини цього тижня просто так їхати навіть у такому потязі - розкіш не для кожного.

Оскільки транспорт міжобласного сполучення, пасажир зобов'язаний мати сертифікат про повну вакцинацію або свіжий ПЛР-тест. ТСН.Тиждень має і перше, і навіть друге. Та за легендою ці "козирі" кореспондент не розкриватиме провіднику аж до погроз зсадити пасажира без потрібних документів посеред поля. Маємо надію владнати свою поїздку інформацією з мобільного застосунку "Хелсі". Дані про реальну вакцинацію там є. Але не вважаються офіційним документом. То чи спрацює?

Понад півгодини нервового очікування, і нарешті - провідниця. Кореспондент ТСН.Тижня розраховується за проїзд, після чого панянка без маски просто… йде геть. Жодних запитань і вимоги показати ковідні документи.

Перший експеримент з "помаранчевої" Житомирщини на майже "червону" Київщину завершився "зеленим" коридором. Невже так всюди?

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Лабораторія фейків

Ще до експерименту ТСН.Тиждень проінспектував автобусні й залізничні станції по усій країні. На головних вокзалах бездокументним пасажирам було нереально кудись поїхати. Їх не допускали взагалі на посадку, або завертали щеплюватися чи робити ПЛР-тести просто на станції. І навіть на таку опцію погоджувалися не всі.

"За що я плачу? Якби це 50 грн, добре. А 350? За що?", - обурювались деякі пасажири.

При цьому, вони ще й переконували оточуючих, що не будуть вакцинуватися попри те, що це – безкоштовно. Мовляв, не щепляться проти COVID-19, бо розумніші за прихильників вакцинації.

Інших "розумників" - уже в білих халатах - накрили копи. Мова про столичну лабораторію, яка штампувала фейкові ПЛР-тести. Ділкам світить 8 років буцегарні.

Пандемія дає на собі паразитувати бізнесу, що, схоже, лиш розростатиметься. Особливо в країні, де мізерний відсоток щеплених і масштабна заборона на перевезення без ковідних документів.

Хмизу в багаття підкидає й нерозуміння: хто, що і як має перевіряти у громадян.

Бідкаються перевізники: "Які я маю повноваження перевіряти?".

Бідкаються і пасажири, які викликають поліцію навіть на... поліцію: "Чому я маю щось показувати? Ви не лікар! – Я поліція. – Я буду викликати іншу поліцію".

Експеримент №2. "Зелене світло"

Після електрички і "зеленого коридору" між областями, ТСН.Тиждень пробує повернутись туди, звідки приїхав – на Житомирщину. Вже автобусом. Але експеримент опинився на межі провалу: оператору ТСН.Тижня у двох автостанціях столиці не продали квитки, бо не було "куди"...

Як виявилося, з початком транспортних обмежень чимало перевізників по всій країні були змушені скасовувати рейси. Їм світить серйозний штраф - до 170 тисяч гривень - за невакцинованих пасажирів у салоні. Не їдеш - не ризикуєш.

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Втім, на автостанції обіцяють врятувати. Лише одна умова – щоб були документи. Кореспондент ТСН.Тижня пропонує документи з "Хелсі". Та невідомий застосунок в мобілці водія збиває з пантелику. Експеримент рятує диспетчерка: "Ну, супер, є дві вакцинації!".

Але чи вдасться прослизнути з такими неофіційними даними перед копами? Напередодні саме на цьому вокзалі вони ретельно інспектували кожну маршрутку... То - як буде?

Година нервового очікування і... без жодного контролю автобус залишає вокзал. Хоча розслаблятися рано. До Житомирщини ще два контрольних пункти поліції. Там справді зупиняють автобуси для перевірки. Один такий ТСН.Тиждень бачить при виїзді з Києва. Інший автобус зупинять просто на шосе. Невакциновані попутники двічі проситимуться і до нашої маршрутки. Але безуспішно.

У сухому підсумку все вказує на те, що система і обмежень, і контролю за ними, вимагає величезного доопрацювання. Урядовці й чиновники чомусь, на другому році пандемії, не готові до жорстких обмежень А займаються цим гарячково. Та більше дратують ті, хто не розуміє, чому вакцинація вже і негайно - це не про обмеження, а про порятунок. Саме тому на вокзалах зараз масово можна почути про те, що "людина не якась худоба, яка має мати якийсь сертифікат", що "менше б нас кропили, менше б хворіли", що "Конституційні права не можуть бути обмежені…", і так далі.

Однак давайте розберемось. Конституція - а це головний закон - запевняє: ми всі маємо право на вільне пересування. А як же тоді червоний світлофор, який наказує нам стояти? Якісь там правила дорожнього руху що, суперечать цілій Конституції? Насправді ми ж розуміємо: заборона іти на червоний - це аби не збила машина, ми не травмувалися чи того гірше. Щось схоже - і з вакцинацією, і з карантинними обмеженнями. Особливо, коли вся країна на очах "червоніє" від пандемії.

Андрій Орляк, Олександр Шиян

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