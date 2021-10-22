Секретар РНБО наголосив, що в Україні більш ніж достатньо вакцини проти COVID-19.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що якщо в Україні щоденно не буде 350-400 тис. вакцинованих проти COVID-19, то "у нас буде дуже велика проблема".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов повідомив на брифінгу за результатами засідання Радбезу.

"COVID-19 як хвороба невакцинованих вирує у світі… Ми зараз тільки починаємо входити у пік епідемії. І велика проблема, коли люди, не вакцинуючись, потрапляють у лікарні, після цього ми з вами маємо рекорд по кількості людей, які померли від ковіду", - зазначив він.

Данілов наголосив, що кількість людей, які будуть гинути від COVID-19, може перевищити тисячу осіб на добу.

Читайте такожКонвеєр для трупів: лікар розповів у деталях про "пекло" ковідних реанімацій в Україні"І проблема саме в вакцинації. Адже (вакциновані - УНІАН) люди, які хворіють, не помирають. І ви маєте розуміти, що ті люди, які сьогодні відправляються на цвинтарі через ковід, це люди, які не вакцинувалися. Якщо й далі хтось має бажання відправляти туди своїх родичів, близьких, то можете й далі робити вигляд, що цього робити не треба…", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, нині в Україні більш ніж достатньо вакцини проти COVID-19.

"І сьогодні, якщо наша країна не вийде на 350-400 тис. вакцинованих за добу, то у нас буде дуже велика проблема… Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб це (вакцинація - УНІАН) відбувалося, а так звані антивакцинатори - хай це буде на їхній совісті", - додав Данілов.

Він також повідомив, що на засіданні РНБО було ухвалено рішення про те, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко має забезпечити виконання програми з вакцинації, яка була ухвалена раніше.

Зокрема, президент поставив завдання, щоб воно було виконано у максимально стислі терміни, адже до кінця року залишається 70 днів.

Коронавірус в Україні

в Україні за минулу добу, 21 жовтня, виявили 23 785 нових випадків коронавірусного захворювання. Зокрема, захворіли 1800 дітей та 391 медпрацівник.

Другий день поспіль також фіксують рекордну кількість смертей, днем раніше померло 546 пацієнтів з коронавірусом.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській (1 647), Дніпропетровській (1 641) та Одеській (1 484) областях.

Від початку пандемії в нас виявили 2 725 385 випадків COVID-19. З них 63 003 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 361 365 — одужали.

Україна продовжує утримувати провідні позиції в антирейтингу країн по захворюваності і смертності від коронавірусної інфекції.

Записатися на вакцинацію ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антоніна Доломанжи