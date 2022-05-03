Після повномасштабного вторгнення Росії більшість диппредставництв та консульств виїхало з Києва.

До початку повномасштабної війни Росії проти України у Києві працювали понад 100 дипломатичних місій. Вже відновили свою роботу понад 30 посольств іноземних держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві сказав командир 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав Віталій Стецик.

За його даними, останньою країною, яка повернула свою дипмісію до Києва, наразі є Ліван.

"На сьогодні у нас виходить 32 місії", - сказав Стецик.

За його даними, до початку війни у Києві працювало 102 дипломатичні місії у Києві. Більшість з них виїхало з Києва, але забезпечення охорони не припинялося.

Також він додав, що ще представники багатьох країн спільно з українськими офіцерами вивчають обстановку у Києві, і безпосередньо у тих районах, де їхні установи розташовуються.

"Ми спільно з ними вирішуємо, яким способом вони хотіли б, щоб ми й надалі продовжували охорону даного об'єкта, щось десь посилити, може у них є якісь побажання, і я вас завіряю, що на всі ті прохання і побажання стосовно надання безпеки для дипломатичних представництв ми скрізь йдемо з готовністю виконати всі побажання дипмісій", - сказав Стецик.

Крім того, за словами Стецика, Національна гвардія України продовжує охороняти посольство Російської Федерації в Києві, попри розрив дипломатичних відносин.

Він зазначив, що відповідно до 45 статті Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року, "держава перебування повинна навіть у разі збройного конфлікту охороняти приміщення представництва разом з його майном та архівами".

"Ми правова країна. Ми дотримуємося усіх міжнародних угод і, попри агресію РФ відносно нашої держави, на сьогодні ми охороняємо як і посольство Росії, - і там також не було ніяких несанкціонованих проникнень, воно в цілісності і безпеці, і точно так само другий об'єкт - у нас ще є резиденція посла. Вона також знаходиться під охороною", - сказав Стецик.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Україна пішла на такий крок у відповідь на акт збройної агресії РФ, вторгнення російських військ задля знищення української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю.

Україна розірвала дипвідносини з РФ без розриву консульських відносин.

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