Раніше повідомлялось, що посольство США в Україні може повернутися до Києва вже до початку весни.

У Державному департаменті США повідомили, що американське посольство США в Україні не буде повертатися до Києва до зниження рівня ескалації з боку Російської Федерації.

Про це розповів речник Держдепартаменту США, пише РБК-Україна.

Наразі посольство США в Україні працює у місті Львові.

"Немає планів щодо повернення посольства до Києва поки Росія продовжує агресивні дії і нарощування військ як всередині, так і навколо України", - сказав спікер Держдепартаменту США.

Раніше повідомлялось, що посольство США в Україні може повернутися до Києва вже до початку весни.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що посольство США вивчає можливість переїзду з Києва в західні регіони України. Пізніше стало відомо, що США через загрозу вторгнення РФ евакуюють з України дипломатів і зупиняють консульські послуги.

Водночас повідомлялося, що США не збираються проводити масову евакуацію американців з України в разі вторгнення Росії.

Раніше ЗМІ поширили інформацію, що Білий дім схвалив план надання допомоги американцям, які можуть спробувати евакуюватися з України в разі вторгнення Росії.

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