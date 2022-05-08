Раніше стало відомо, що посольство США відновлює свою роботу в Україні та до кінця травня планує переїхати до столиці.

У неділю, 8 травня, Сполучені Штати тимчасово повернули своїх представників до посольства в Києві.

Про це на своїй сторінці у Twitter розповіла репортера WSJ Вів'єн Салама та опублікувала відео.

"Представники США прибувають до посольства в Києві вперше після евакуації у лютому", - зазначила вона.

Водночас вона додала, що це не остаточний переїзд назад до української столиці: чиновники приїхали, щоб разом з українськими колегами відсвяткувати День Перемоги в Європі.

Робота посольств в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, іноземні дипломати почали повертатися до української столиці з кінця березня. Зокрема, першою Словенія відправила до Києва тимчасово повіреного у справах Республіки в Україні Боштяна Лесяка.

Американське посольство припинило роботу в українській столиці, а співробітники, які залишилися в Україні, виїжджали до Львова. У Державному департаменті казали, що дипломати не повертатимуться до зниження рівня ескалації з боку Російської Федерації.

2 травня стало відомо, що посольство США відновлює свою роботу в Україні. Спочатку воно працюватиме у Львові, а до кінця травня планує переїхати до столиці.

Станом на початок травня в Києві вже відновили свою роботу понад 30 посольств іноземних держав.

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